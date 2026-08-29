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सीकर में सुबह के वक्त धधकने लगा इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम... लपटें देख सहम गए इलाके के लोग, Video

राजस्थान के सीकर में सुबह के वक्त एक इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में आग लग गई. शोरूम से आग की लपटें उठती देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी. शुरुआती जांच में इलेक्ट्रिक लाइन की फिटिंग में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया जा रहा है. आग इतनी तेजी से फैली कि शोरूम में खड़ी इलेक्ट्रिक बाइक, ऑटो और दूसरा सामान जलकर राख हो गया.

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लाखों की बाइक और ऑटो जलकर राख. (Photo: Screengrab)
लाखों की बाइक और ऑटो जलकर राख. (Photo: Screengrab)

राजस्थान के सीकर में आज सुबह एक इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में भीषण आग लग गई. कुछ ही देर में पूरा शोरूम धुएं और लपटों से घिर गया. लोगों ने जब देखा तो तुरंत दमकल विभाग और शोरूम मालिक को फोन किया. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो गईं. तब तक आग ने अंदर रखे सामान को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था.

घटना शुक्रवार सुबह करीब 4:54 बजे की है. मामला सीकर के सर्किट हाउस के पास स्थित इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शोरूम का है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, शोरूम की इलेक्ट्रिक लाइन की फिटिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ. स्पार्किंग हुई और उसके पास रखा सामान आग की चपेट में आ गया. बस यहीं से आग फैलती चली गई.

यहां देखें Video

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पहले सामान ने आग पकड़ी. फिर आग बिजली की फिटिंग तक पहुंची और देखते ही देखते पूरे शोरूम में फैल गई. अंदर इलेक्ट्रिक बाइक और ऑटो खड़े थे. आग बढ़ती गई और कई वाहन भी इसकी चपेट में आ गए.

यह भी पढ़ें: मुंबई के ब्रिज पर चलती कार में अचानक लगी आग, दो युवक अंदर थे... अगले ही पल धू-धू कर जली गाड़ी

आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने मौके पर गाड़ियां भेजीं. आग काफी तेज थी, इसलिए उसे बुझाने के लिए कई गाड़ियों को लगाया गया. दमकल विभाग के मुताबिक, करीब 10 से 11 दमकल गाड़ियों ने आग बुझाने में काम किया. ग्रामीणों ने भी पानी के टैंकरों से मदद की.

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Sikar Electric Vehicle Showroom Catches Fire Short Circuit Bikes Autos Burnt

अग्निशमन अधिकारी लोकेश लुहार ने बताया कि सुबह 4:54 बजे शोरूम में आग लगने की सूचना मिली थी. इसके बाद तुरंत दमकल की गाड़ियां रवाना की गईं. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. हालांकि आग बुझने तक काफी नुकसान हो चुका था.

शोरूम के अंदर रखी इलेक्ट्रिक बाइक और ऑटो आग की चपेट में आ गए. इसके अलावा वहां रखा दूसरा सामान भी जलकर राख हो गया. आग की गर्मी और लपटों से शोरूम का स्ट्रक्चर भी बुरी तरह प्रभावित हुआ.

Sikar Electric Vehicle Showroom Catches Fire Short Circuit Bikes Autos Burnt

यह भी पढ़ें: नागपुर के फार्म हाउस में लगी भीषण आग... 40 मिनट में जलकर खाक हो गया पूरा परिसर

अधिकारी के मुताबिक, शोरूम का स्ट्रक्चर लगभग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और अंदर रखा सामान जल गया. नुकसान कितना हुआ है, इसका पूरा आकलन अभी किया जा रहा है. लेकिन शुरुआती तौर पर लाखों रुपये के वाहन और सामान के जलने की बात सामने आई है.

Sikar Electric Vehicle Showroom Catches Fire Short Circuit Bikes Autos Burnt

सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू में करने की कोशिश शुरू कर दी. अगर आग आसपास के दूसरे शोरूम या दुकानों तक पहुंच जाती तो नुकसान और बड़ा हो सकता था. फिलहाल शुरुआती जांच में आग की वजह शॉर्ट सर्किट सामने आई है. अब शोरूम में जले वाहनों और सामान का आकलन किया जा रहा है.

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