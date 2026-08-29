'पति-बेटे नल्ले हैं' शो पर बुलाकर समय रैना ने की अर्चना पूरन सिंह की बेइज्जती! भड़के यूजर्स

इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद के बाद समय रैना ने कमाल का कमबैक किया है. इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 से समय का सही समय शुरू हो गया है. लेटेस्ट एपिसोड में सोशल मीडिया सेंसेशन ओरी, अर्चना पूरन सिंह और शेरोन वर्मा मेहमान बनकर पहुंचीं. इन तीनों में समय, अर्चना पूरन के साथ अच्छा रिलेशन शेयर करते हैं. शायद यही वजह है कि शो में उन्होंने अर्चना पूरन की ही सबसे ज्यादा खिल्ली उड़ाई.

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अर्चना पूरन का उड़ा मजाक

इंडियाज गॉट लेटेंट के लेटेस्ट एपिसोड की एक क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इसमें समय रैना, अर्चना पूरन से कहते हैं कि मैंने आपके व्लॉग देखे हैं. ना आपका पति काम करता है. ना आपके दो नल्ले बेटे काम करते हैं. यहीं बैठे आज भी. अर्चना पूरन हंसते हुए अपने बेटों से कहती हैं कि मैंने बोला था पहले कि फ्रंट सीट पर मत बैठना. इस तरह आपको फेम नहीं पानी है. इस तरह आप सिर्फ अपनी बेइज्जती कराते हो.

समय रैना, अर्चना पूरन की बात का जवाब देते हुए उनके बेटों से कहते हैं कि आपको पता है कि फेम कैसे पाना है. इसके बाद अर्चना की स्टाइल में ठहाके लगाने लगते हैं. अर्चना पूरन सिंह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती हैं.

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भड़के यूजर्स

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने अपनी राय देनी शुरू की. एक ने कहा कि ये फनी नहीं है, इसे बेइज्जती करना कहते हैं. अन्य ने लिखा कि नल्ले बेटे वाला कमेंट काफी पर्सनल था. एक ने कहा कि ये बहुत ही अपमानजनक है. कुछ लोगों ने अर्चना पूरन की हंसी के पीछे का दर्द देखा. लोगों ने कहा कि वो हंसकर अपना दर्द छिपा रही हैं. एक ने कहा कि कम से कम अपने सीनियर की इज्जत करो, ये बिल्कुल फनी नहीं है.

वायरल क्लिप पर अब तक समय रैना या अर्चना पूरन का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है.

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