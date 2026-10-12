नेहा बोरा आगे, साथ में प्रियंका और पीछे कवर देते राहुल... विपक्ष के पैदल मार्च में जबरदस्त भीड़

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में INDIA ब्लॉक के नेताओं का सुप्रीम कोर्ट तक के पैदल मार्च में बड़ी भीड़ उमड़ी है. राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के 8 नेता सुप्रीम कोर्ट के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं. ये नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर करेंगे. इस मार्च में शामिल होने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे हैं. अखिलेश यादव भी मार्च में शामिल हुए.

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"ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा, जब तक देश के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता": अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, कांग्रेस सांसद #ATVideo #Ranbhoomi #CEC #AkhileshYadav #OppositionMarch #RahulGandhi #DelhiProtest | @gauravcsawant @AishPaliwal @mausamii2u https://t.co/wQzBukuEn7 — AajTak (@aajtak) October 12, 2026

इस मार्च की सोमवार शाम एक बड़ी तस्वीर सामने आई है. इसमें नेहा बोरा और प्रियंका गांधी आगे चल रहे थे और जब भीड़ अधिक बढ़ी तो राहुल गांधी उनकी ढाल बनते दिखे. उन्होंने आगे चल रही नेहा बोरा और प्रियंका गांधी को आगे चलने दिया और इनके पीछे चलते हुए कवर करते नजर आए.

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