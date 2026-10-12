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नेहा बोरा आगे, साथ में प्रियंका और पीछे कवर देते राहुल... विपक्ष के पैदल मार्च में जबरदस्त भीड़

दिल्ली में INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव प्रमुख रूप से शामिल हैं. इस मार्च में देश के विभिन्न हिस्सों से कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं.

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विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट तक के मार्च में भीड़ उमड़ी है
विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट तक के मार्च में भीड़ उमड़ी है

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में INDIA ब्लॉक के नेताओं का सुप्रीम कोर्ट तक के पैदल मार्च में बड़ी भीड़ उमड़ी है. राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के 8 नेता सुप्रीम कोर्ट के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं. ये नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर करेंगे. इस मार्च में शामिल होने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे हैं. अखिलेश यादव भी मार्च में शामिल हुए.

इस मार्च की सोमवार शाम एक बड़ी तस्वीर सामने आई है. इसमें नेहा बोरा और प्रियंका गांधी आगे चल रहे थे और जब भीड़ अधिक बढ़ी तो राहुल गांधी उनकी ढाल बनते दिखे. उन्होंने आगे चल रही नेहा बोरा और प्रियंका गांधी को आगे चलने दिया और इनके पीछे चलते हुए कवर करते नजर आए.

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