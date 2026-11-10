'हमसे सलाह मशवरा करेंगे', NCP के दो गुटों के मर्जर पर क्या बोले फडणवीस

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के एक होने की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि दोनों पार्टियां स्वतंत्र हैं और उनके बीच मर्जर को लेकर कोई भी फैसला उन्हें खुद मिलकर लेना होगा. हालांकि, फडणवीस ने यह भी कहा कि अगर दोनों गुट एक होने का फैसला करते हैं तो एनडीए के सबसे बड़े सहयोगी होने के नाते उनसे सलाह-मशविरा किया जाएगा.

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नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान फडणवीस ने कहा कि दोनों पार्टियों के अपने-अपने नेता हैं. एक तरफ शरद पवार जैसे बड़े नेता हैं, जबकि दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और पार्थ पवार जैसे नेता हैं. ऐसे में उनके मर्जर पर कुछ कहना उचित नहीं होगा. दोनों पार्टियां अपने फैसले खुद लेंगी.

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NDA में सबसे बड़े पार्टनर हैं- फडणवीस

फडणवीस ने कहा, "अगर उन्हें मर्जर जैसा कोई फैसला लेना होगा तो वे हमसे सलाह-मशविरा करेंगे, क्योंकि इस गठबंधन में सबसे बड़े पार्टनर हम हैं. एनडीए में भी हम सबसे बड़े पार्टनर हैं. इसलिए अभी इस बारे में कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा."

मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा कि दोनों एनसीपी गुटों की तरफ से अब तक उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि उनके बीच मर्जर को लेकर बातचीत चल रही है. अगर दोनों पार्टियां इस बारे में कोई फैसला करेंगी या उन्हें बताएंगी तो उस पर विचार किया जाएगा.

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दरअसल, महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के फिर से एक होने की चर्चाएं चल रही हैं. इसी को लेकर फडणवीस से सवाल पूछा गया था. मुख्यमंत्री ने साफ किया कि दोनों दलों के फैसले में वह अभी दखल नहीं देना चाहते, लेकिन गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर बीजेपी से बातचीत की उम्मीद रखते हैं.

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