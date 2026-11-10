न्यूजीलैंड में क्यों आग बरसा रहे अंशुल कंबोज? हरियाणा के एक मैदान से जुड़ा है पूरा किस्सा

न्यूजीलैंड का ठंडा मौसम और तेज गेंदबाजों के लिए मददगार पिचें अंशुल कंबोज को खूब रास आ रही हैं. पहली बार न्यूजीलैंड में खेल रहे इस भारतीय तेज गेंदबाज के लिए यहां की परिस्थितियां बिल्कुल नई नहीं हैं. इसकी खास वजह है हरियाणा के लाहली मैदान में बिताए उनके शुरुआती क्रिकेट के दिन. कंबोज 13 साल की उम्र से सर्दियों के मौसम में लाहली में क्रिकेट खेलते आ रहे हैं. वहां की ठंड और पिचों पर खेलने का अनुभव अब न्यूजीलैंड में उनके काफी काम आ रहा है.

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भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में 25 साल के कंबोज ने अपनी गेंदबाजी से खासा प्रभावित किया है. उन्हें टीम में एक बदलाव के तौर पर मौका मिला और उन्होंने दोनों मैचों में दो-दो विकेट झटके. पहले वनडे में उन्होंने 22 रन देकर दो विकेट हासिल किए, जबकि दूसरे मुकाबले में 25 रन देकर दो बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. अपनी सटीक लाइन और कसी हुई लेंथ से उन्होंने कीवी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार को हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाने वाला तीसरा वनडे बारिश के कारण रद्द हो गया. पांच मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे है. अब सीरीज के अंतिम दो मुकाबले 13 और 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में खेले जाएंगे.

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लाहली की सर्दियों ने किया तैयार

कंबोज ने आधिकारिक प्रसारणकर्ता (host broadcasters) से बातचीत में बताया कि न्यूजीलैंड का मौसम और यहां की पिचें उन्हें हरियाणा की याद दिलाती हैं. उन्होंने कहा, 'मैंने 13 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था. मैं हरियाणा के लिए खेलता हूं. इसलिए यहां का मौसम और विकेट मुझे हरियाणा जैसे ही लगते हैं.'

उन्होंने बताया कि तेज गेंदबाजों के लिए मददगार परिस्थितियों में भी सटीक गेंदबाजी बेहद जरूरी है. विकेट और मैच की स्थिति के हिसाब से सही लाइन और लेंथ पर गेंद डालना उनकी प्राथमिकता है. कंबोज के मुताबिक, फिलहाल यही रणनीति उनके काम आ रही है.

कंबोज ने न्यूजीलैंड दौरे से पहले इंडिया ए के लिए एक मुकाबला खेला था. इससे उन्हें यहां के मौसम और पिचों को समझने का मौका मिला. उन्होंने बताया कि शुरुआती तौर पर उनका ध्यान परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और गेंदबाजी के लिए सही लेंथ तलाशने पर था. उनके मुताबिक, यहां की पिचों में उछाल है और यह समझना जरूरी था कि किस इलाके में गेंद डालने से ज्यादा फायदा मिल सकता है.

हरियाणा के करनाल से आने वाले अंशुल कंबोज का शुरुआती क्रिकेट करियर बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहा. साल 2020 में उन्हें भारत की अंडर-19 टीम में जगह नहीं मिली थी. इस निराशा ने उन्हें हतोत्साहित करने की बजाय और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया. दो सीजन बाद ही वह हरियाणा की सीनियर टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे. 22 साल की उम्र से पहले उन्होंने राज्य की टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर लिया था.

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रणजी में एक पारी के सभी 10 विकेट

घरेलू क्रिकेट में कंबोज की पहचान तब और मजबूत हुई, जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी की एक पारी में सभी 10 विकेट झटकने का कारनामा किया. वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले सिर्फ तीसरे गेंदबाज बने. उनसे पहले बंगाल के प्रेमांग्शु चटर्जी (1956-57) और राजस्थान के प्रदीप सुंदरम (1985-86) यह उपलब्धि हासिल कर चुके थे.

इससे पहले कंबोज ने दलीप ट्रॉफी में भी एक मैच में आठ विकेट लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई थी. घरेलू क्रिकेट में उनके इस प्रदर्शन ने उन्हें भारत ए टीम में जगह दिलाई. साल 2025 में इंग्लैंड दौरे के दौरान अर्शदीप सिंह के चोटिल होने पर उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया. इंग्लैंड पहुंचने के महज दो दिन के भीतर उन्हें मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में टेस्ट डेब्यू का मौका मिल गया. उस समय उनकी उम्र 24 साल थी.

IPL ने बदली किस्मत, धोनी-फ्लेमिंग से भी सीखा

हरियाणा को 2023-24 में पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब दिलाने में कंबोज ने अहम भूमिका निभाई थी. इसके बाद आईपीएल फ्रेंचाइजी की नजर उन पर पड़ी. मुंबई इंडियंस ने उन्हें बेस प्राइस पर खरीदा, लेकिन 2025 की मेगा नीलामी से पहले रिलीज कर दिया. चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 3.4 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया.

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आईपीएल 2025 में चेन्नई के निराशाजनक प्रदर्शन के बीच कंबोज उभरते भारतीय खिलाड़ियों में एक चमकते सितारे के तौर पर सामने आए. इसके बाद आईपीएल 2026 में उन्होंने 14 मैचों में 21 विकेट झटके. इस दौरान भले ही एमएस धोनी एक भी मुकाबला नहीं खेल पाए, लेकिन टीम के साथ उनकी मौजूदगी कंबोज के लिए सीखने का मौका रही. पूर्व मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग की सलाह से भी उन्हें काफी मदद मिली.

कंबोज का कहना है कि वह अब भी सीखने की प्रक्रिया में हैं. वह नतीजों के बारे में ज्यादा सोचने की बजाय इस बात पर ध्यान देते हैं कि मैदान पर उन्हें क्या करना है और अपनी गेंदबाजी को किस तरह बेहतर बनाना है. न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती दो वनडे में उनका प्रदर्शन इसी सोच का नतीजा नजर आया है.





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