iPhone लवर्स को झटका, 30 हजार तक महंगे हुए पुराने iPhone, ये है नई कीमतत

Apple ने बुधवार रात को अपना बड़ा इवेंट का आयोजन किया है, जिसमें iPhone Duo, iPhone 18 Pro सीरीज को लॉन्च किया है. पहली बार है, जब कंपनी के लॉन्च इवेंट के बाद पुराने iPhone को महंगा कर दिया है. बीते साल iPhone 17 को 82,900 रुपये में लॉन्च किया था, जिसकी अब कीमत 99,900 रुपये कर दी गई है. इसके अलावा iPhone 17e और iPhone Air की कीमत में इजाफा कर दिया है.

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Apple ने iPhone 18 को लॉन्च नहीं किया है, लेकिन बीते साल लॉन्च किए iPhone 17 की कीमत में 22 परसेंट तक का इजाफा कर दिया है. यह कीमत बढ़ने की वजह से कई iPhone लवर्स को बड़ा झटका लगेगा. iPhone 17 के 512GB वेरिएंट की कीमत अब 1,24,900 रुपये कर दी है.

iPhone 17e की कीमत में 15 हजार रुपये का इजाफा कर दिया है. पहले जो कीमत 64,900 रुपये थी वह अब 79,900 रुपये कर दी गई है.

iPhone 16 की कीमत 89,900 रुपये कर दी गई है. पहले iPhone 15 की कीमत 69,900 रुपये थी.

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iPhone Air की कीमत में 30 हजार रुपये का इजाफा

iPhone Air, असल में ऐपल का सबसे स्लिम हैंडसेट है. इसकी कीमत में 30 हजार रुपये का इजाफा कर दिया है. पहले जो कीमत 1,19,900 रुपये थी वह अब 1,49,900 रुपये हो गई है.

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iPhone 17 Pro सीरीज की शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपये है और न्यू iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है.

iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये थी और iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये रखी है.

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iPhone 17 के स्पेसिफिकेशन्स

iPhone 17 के अंदर 6.3 Inch LTPO सुपर रेटीना एक्सडीआर OLED डिस्प्ले दिया है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. iPhone 17 में इनहाउस चिपसेट A19 (3 nm) का इस्तेमाल किया है.

iPhone 17 का कैमरा सेटअप

iPhone 17 में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 48 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया है. 18MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. यह हैंडसेट वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है.

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