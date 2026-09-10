scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

iPhone लवर्स को झटका, 30 हजार तक महंगे हुए पुराने iPhone, ये है नई कीमतत

Apple ने पहली बार न्यू iPhone की लॉन्चिंग के साथ ही पुराने iPhone को सस्ते करने की जगह उनकी कीमत में इजाफा कर दिया है. iPhone 17 को बीते साल लॉन्च किया था. पहले इस हैंडसेट को 82,900 रुपये में लॉन्च किया था और अब इसकी कीमत 99,900 रुपये कर दी गई है. इसके अलावा iPhone 16 और iPhone Air की कीमत में भी इजाफा किया है.

Advertisement
X
iPhone 16, iPhone 17, iPhone 17e की कीमत में इजाफा. (Photo: Apple)
iPhone 16, iPhone 17, iPhone 17e की कीमत में इजाफा. (Photo: Apple)

Apple ने बुधवार रात को अपना बड़ा इवेंट का आयोजन किया है, जिसमें iPhone Duo, iPhone 18 Pro सीरीज को लॉन्च किया है. पहली बार है, जब कंपनी के लॉन्च इवेंट के बाद पुराने iPhone को महंगा कर दिया है. बीते साल iPhone 17 को 82,900 रुपये में लॉन्च किया था, जिसकी अब कीमत 99,900 रुपये कर दी गई है. इसके अलावा iPhone 17e और iPhone Air की कीमत में इजाफा कर दिया है. 

Apple ने iPhone 18 को लॉन्च नहीं किया है, लेकिन बीते साल लॉन्च किए iPhone 17 की कीमत में 22 परसेंट तक का इजाफा कर दिया है. यह कीमत बढ़ने की वजह से कई iPhone लवर्स को बड़ा झटका लगेगा. iPhone 17 के 512GB वेरिएंट की कीमत अब 1,24,900 रुपये कर दी है. 

iPhone 17e की कीमत में 15 हजार रुपये का इजाफा कर दिया है. पहले जो कीमत 64,900 रुपये थी वह अब 79,900 रुपये कर दी गई है. 

सम्बंधित ख़बरें

Apple iPhone Fold
Apple का पहला स्क्रीन मुड़ने वाला iPhone Duo लॉन्च, 2,99,900 से कीमत शुरू
Layoffs 2026
टेक कंपनियों में हाहाकार, Uber से लेकर Apple तक ने घटाई वर्कफोर्स
स्मार्टफोन खरीदने वालों की पसंद बना AI, सर्वे में हुआ खुलासा!
Realme 16 Pro+ 5G Review
Realme ने फिर से महंगे किए कई स्मार्टफोन्स, जान लें नई कीमत
Apple
Apple ने लॉन्च किया पहला फोल्ड iPhone Duo, ये हैं 6 बड़े ऐलान

iPhone 16 की कीमत 89,900 रुपये कर दी गई है. पहले iPhone 15 की कीमत 69,900 रुपये थी.

यह भी पढ़ें: Apple ने लॉन्च किया पहला फोल्ड iPhone Duo, ये हैं 6 बड़े ऐलान, कीमत भी जानिए 

iPhone Air की कीमत में 30 हजार रुपये का इजाफा

iPhone Air, असल में ऐपल का सबसे स्लिम हैंडसेट है. इसकी कीमत में 30 हजार रुपये का इजाफा कर दिया है. पहले जो कीमत 1,19,900 रुपये थी वह अब 1,49,900 रुपये हो गई है. 

Advertisement

iPhone 17 Pro सीरीज की शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपये है और न्यू iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है.

iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये थी और iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये रखी है. 

यह भी पढ़ें: Apple ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल iPhone Duo, फीचर्स जानकर उड़ जाएंगे होश

iPhone 17 के स्पेसिफिकेशन्स 

iPhone 17 के अंदर 6.3 Inch LTPO सुपर रेटीना एक्सडीआर OLED डिस्प्ले दिया है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. iPhone 17 में इनहाउस चिपसेट A19 (3 nm) का इस्तेमाल किया है. 

iPhone 17 का कैमरा सेटअप 

iPhone 17 में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 48 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया है. 18MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. यह हैंडसेट वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    UP Weather Forecast : यूपी के इन जिलों में होगी गरज-चमक के साथ बारिश, यहां निकलेगी धूप, जानें IMD का अलर्ट |
    जिसे फ्लश करके बहा देते हैं, उसी से बनेगा मजबूत कंक्रीट! इंसान के पॉटी ने बढ़ाई 42% मजबूती |
    778 ठिकानों पर रेड, ₹2.27 करोड़ का कोयला जब्त... पश्चिम बंगाल और झारखंड में CISF का बड़ा एक्शन, 67 अवैध खदानें सील |
    Besan Shimla Mirch Bhurji Recipe: लंच या डिनर बनाने में लगता है बहुत टाइम? झटपट बनाएं शिमला मिर्च बेसन भुर्जी, रेसिपी है आसान |
    Hindu Dharam: जब महाभारत लिखते समय टूट गई थी गणेश जी की कलम! क्यों बाप्पा को कहा जाता है एकदंत? |
    रांची के मारवाड़ी कॉलेज के पास गिरी पानी की टंकी, दो मजदूरों की मौत |
    अब सऊदी का एजेंट बना पाकिस्तान! हूती अटैक से बचाया तो नहीं लेकिन ईरान को दे रहा वार्निंग |
    मिडिल ईस्ट में फिर भड़का युद्ध, 15 जहाजों पर हमले से दुनिया में हाहाकार! |
    'Miss you' मैसेज से हुआ शक, फिर सामने आया 7 साल का अफेयर और करोड़ों का खेल |
    हैंडसम हंक से ‘हनुमान अंश’ बने शोभिनव सत्या, पूजने लगे लोग! ग्रहण तो नहीं बन जाएगी करोड़ों की हनुमान अंश?
    Advertisement