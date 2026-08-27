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जलवायु परिवर्तन का रोजमर्रा जीवन पर क्या असर? MOTN सर्वे में मिला ये जवाब

इंडिया टुडे-सी वोटर के MOTN सर्वे में देशभर के लोगों ने अलग-अलग सवालों के जवाब दिए. इस दौरान उनसे यह भी पूछा गया कि जलवायु परिवर्तन का उनके जीवन या आजीविका पर क्या असर पड़ रहा है.

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बड़ी संख्या में लोगों ने माना कि जलवायु परिवर्तन का उनके जीवन पर असर पड़ रहा है. (Photo- ITG)
बड़ी संख्या में लोगों ने माना कि जलवायु परिवर्तन का उनके जीवन पर असर पड़ रहा है. (Photo- ITG)

जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर लोगों के रोजमर्रा के जीवन और आजीविका पर भी पड़ने लगा है. इंडिया टुडे ग्रुप और सी-वोटर के 'मूड ऑफ द नेशन' (MOTN) सर्वे में बड़ी संख्या में लोगों ने माना कि जलवायु परिवर्तन का उनके जीवन पर असर पड़ रहा है.

सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या जलवायु परिवर्तन का आपके जीवन या आजीविका पर असर पड़ा है? जवाब में 52.7 फीसदी लोगों ने कहा कि इसका उनके जीवन या आजीविका पर बड़ा असर पड़ा है. वहीं 25 फीसदी लोगों ने माना कि जलवायु परिवर्तन का उन पर थोड़ा-बहुत असर हुआ है.

सर्वे के मुताबिक, 8.6 फीसदी लोगों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का उनके जीवन या आजीविका पर कोई असर नहीं पड़ा है. जबकि 13.7 फीसदी लोग इस सवाल पर कोई स्पष्ट राय नहीं दे सके.

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देशभर में किया गया व्यापक सर्वे

'मूड ऑफ द नेशन' सर्वे के लिए देश के सभी राज्यों और लोकसभा क्षेत्रों में 1 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 के बीच अलग-अलग आयु वर्ग, जाति, धर्म और लिंग के 25,184 वयस्कों की राय ली गई. इसके अलावा पिछले 24 हफ्तों में 91,795 लोगों की राय के विश्लेषण को भी सर्वे में शामिल किया गया.

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इस तरह कुल 1,16,644 लोगों की राय के आधार पर अलग-अलग मुद्दों पर देश का मिजाज समझने की कोशिश की गई. सर्वे के आंकड़ों में मोटे तौर पर 3 फीसदी और बारीक स्तर पर 5 फीसदी तक का मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है.

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प्रदूषण का समाधान खोजने के लिए लोगों के सुझाव

इसी बीच इंडिया टुडे ग्रुप ने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए 'पॉल्यूशन का सॉल्यूशन' अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत लोगों से व्यावहारिक और कारगर सुझाव मांगे जा रहे हैं. अभियान को लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है. महज 48 घंटों के भीतर 345 से ज्यादा सुझाव मिले हैं. देशभर से आए इन सुझावों का एक जूरी द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा.

चुने गए सुझावों को दिल्ली सरकार के सहयोग से जमीन पर आजमाया जाएगा और इन्हें टेलीविजन पर भी दिखाया जाएगा. शीर्ष सुझावों को अपनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और विजेता को 50 लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार दिया जाएगा.

 

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