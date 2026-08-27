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Chawal-Gud Nepali Mitai Recipe: न चीनी, न खोया, चावल के आटे और गुड़ से बनाएं ये नेपाली मिठाई, मेहमान भी पूछेंगे रेसिपी!

त्योहारों पर मिठाइयां तो घरों में खूब बनती हैं, लेकिन आज हम आपको नेपाल की एक खास मिठाई के बारे में बताने जा रहे हैं. इसका स्वाद खाने के बाद आप बार-बार उसको ही खाना पसंद करेंगे. आइए आपको इसे बनाने का तरीका बताते हैं.

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चावल के आटे से योमारी की परत बनती है. (PHOTO:AI)
चावल के आटे से योमारी की परत बनती है. (PHOTO:AI)

Chawal-Gud Nepali Mitai Yomari Recipe: त्योहारों पर आजतक आपने बर्फी-लड्डू तो खूब बनाकर खाए होंगे, लेकिन आपको भी अलग-अलग शहरों और देशों की चीजें खाना पसंद है और इस बार आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं. तो नेपाल की योमारी जरूर ट्राई करनी चाहिए. यह नेपाल की पारंपरिक मिठाई है, जो खासतौर पर त्योहारों और खास मौकों पर बनाई जाती है.

ऐसा नहीं है कि योमारी खाने के लिए आपको नेपाल जाने की जरूरत है, क्योंकि इसे आप अपने घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं. चावल के आटे और गुड़ से बनने वाली इस मिठाई का स्वाद लाजवाब होता है और सबसे खास बात यह है कि यह देखने में भी नॉर्मल मिठाइयों से काफी अलग लगती है. 

आइए आपको नेपाल की खास मिठाई योमारी बनाने का सिंपल तरीका बताते हैं, जिसे फॉलो करके आप भी इस रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर बना सकते हैं और आपके घरवालों को भी यह मिठाई सबसे हटकर और टेस्टी लगेगी. नॉर्मल मिठाइयों की तरह इसमें ना तो चीनी और ना ही खोया इस्तेमाल होता है. 

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योमारी बनाने के लिए सामग्री

  • 2 कप चावल का आटा
  • करीब 1 कप गुड़
  • आधा कप तिल
  • 2-3 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा
  • 1 छोटा चम्मच घी
  • पानी जरूरत के अनुसार
  • थोड़ा सा घी या तेल

योमारी बनाने का आसान तरीका 

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  1. सबसे पहले एक पैन में तिल को हल्का भून लें. इसमें नारियल का बुरादा डालकर कुछ सेकेंड और भूनें. अब इसमें बारीक किया हुआ गुड़ डालें और स्लो फ्लेम पर पकाएं.
  2. गुड़ पिघलने लगे तो मिक्सर को अच्छी तरह मिलाएं. इसे बहुत ज्यादा न पकाएं, वरना फिलिंग सख्त हो जाएगी. मिक्सर तैयार होने पर गैस बंद करके ठंडा होने दें.
  3. अब एक बर्तन में पानी गर्म करें. उसमें थोड़ा सा घी डालें और धीरे-धीरे चावल का आटा मिलाते जाएं. इसे लगातार चलाते रहें ताकि गुठलियां न बनें.
  4. जब आटा नरम होने लगे तो गैस बंद कर दें. थोड़ा ठंडा होने पर इसे हाथों से अच्छी तरह गूंथकर मुलायम आटा तैयार कर लें.
  5. अब आटे की छोटी लोई लें और अंगूठे की मदद से इसे कटोरी जैसी शेप दें. इसके बीच में तैयार गुड़-तिल की फिलिंग भर दें. किनारों को ऊपर की तरफ लाकर इसे बंद करें और योमारी जैसा लंबी शेप दें. 
  6. सभी योमारी तैयार करने के बाद इन्हें स्टीमर में रखें और करीब 10 से 15 मिनट तक भाप में पकाएं. जब बाहर की लेयर अच्छी तरह पक जाए तो इन्हें बाहर निकाल लें. योमारी को हल्का ठंडा करके सर्व करें.

स्वाद में क्यों खास है योमारी?

योमारी की बाहरी परत चावल के आटे से बनती है, जबकि अंदर की गुड़ और तिल की फिलिंग इसे मीठा और स्वादिष्ट बनाती है. नारियल और तिल की वजह से इसमें हल्का नटी फ्लेवर भी आता है. 

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प्रो टिप: आटा बहुत सख्त न गूंथें और फिलिंग में गुड़ डालने के बाद उसे ज्यादा देर तक न पकाएं. इससे योमारी का स्वाद और टेक्सचर बेहतर रहेगा.

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