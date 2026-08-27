Chawal-Gud Nepali Mitai Recipe: न चीनी, न खोया, चावल के आटे और गुड़ से बनाएं ये नेपाली मिठाई, मेहमान भी पूछेंगे रेसिपी!

Chawal-Gud Nepali Mitai Yomari Recipe: त्योहारों पर आजतक आपने बर्फी-लड्डू तो खूब बनाकर खाए होंगे, लेकिन आपको भी अलग-अलग शहरों और देशों की चीजें खाना पसंद है और इस बार आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं. तो नेपाल की योमारी जरूर ट्राई करनी चाहिए. यह नेपाल की पारंपरिक मिठाई है, जो खासतौर पर त्योहारों और खास मौकों पर बनाई जाती है.
ऐसा नहीं है कि योमारी खाने के लिए आपको नेपाल जाने की जरूरत है, क्योंकि इसे आप अपने घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं. चावल के आटे और गुड़ से बनने वाली इस मिठाई का स्वाद लाजवाब होता है और सबसे खास बात यह है कि यह देखने में भी नॉर्मल मिठाइयों से काफी अलग लगती है.
आइए आपको नेपाल की खास मिठाई योमारी बनाने का सिंपल तरीका बताते हैं, जिसे फॉलो करके आप भी इस रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर बना सकते हैं और आपके घरवालों को भी यह मिठाई सबसे हटकर और टेस्टी लगेगी. नॉर्मल मिठाइयों की तरह इसमें ना तो चीनी और ना ही खोया इस्तेमाल होता है.
योमारी बनाने के लिए सामग्री
योमारी बनाने का आसान तरीका
स्वाद में क्यों खास है योमारी?
योमारी की बाहरी परत चावल के आटे से बनती है, जबकि अंदर की गुड़ और तिल की फिलिंग इसे मीठा और स्वादिष्ट बनाती है. नारियल और तिल की वजह से इसमें हल्का नटी फ्लेवर भी आता है.
प्रो टिप: आटा बहुत सख्त न गूंथें और फिलिंग में गुड़ डालने के बाद उसे ज्यादा देर तक न पकाएं. इससे योमारी का स्वाद और टेक्सचर बेहतर रहेगा.