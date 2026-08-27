scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर बहन-बुआ से जुड़ा ग्रह अस्त! खुशियों में डाल सकता है बाधा

28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन बहन और बुआ के कारक ग्रह बुध अस्त अवस्था में रहेंगे. शेष रूप से छोटी बहन के साथ संबंधों में बुध की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है. बुआ से जुड़े रिश्तों में भी बुध का संबंध है. ऐसे में रक्षा बंधन जैसे भाई-बहन के विशेष पर्व पर बुध का अस्त होना कुछ सावधानियों की ओर इशारा कर रहा है.

Advertisement
X
बुध अस्त होने का सबसे ज्यादा असर संवाद यानी आपसी बोलचाल पर पड़ सकता है. (Photo: ITG)
बुध अस्त होने का सबसे ज्यादा असर संवाद यानी आपसी बोलचाल पर पड़ सकता है. (Photo: ITG)

रक्षाबंधन पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा. ज्योतिषीय दृष्टि से इस वर्ष रक्षाबंधन खास रहने वाला है, क्योंकि बहन और बुआ के कारक ग्रह बुध 28 अगस्त को अस्त अवस्था में रहेंगे. सूर्य से लगभग 12 डिग्री की दूरी तक बुध को अस्त माना जाता है. 28 अगस्त को सूर्य और बुध लगभग समान 11 डिग्री पर स्थित होंगे. ऐसे में बुध की अस्त स्थिति का प्रभाव संवाद और पारिवारिक रिश्तों पर दिखाई दे सकता है.

ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, संवाद, संदेश, समझ और भाई-बहनों से जुड़े संबंधों का कारक माना जाता है. विशेष रूप से छोटी बहन के साथ संबंधों में बुध की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है. बुआ से जुड़े रिश्तों में भी बुध का संबंध है. ऐसे में रक्षा बंधन जैसे भाई-बहन के विशेष पर्व पर बुध का अस्त होना कुछ सावधानियों की ओर इशारा कर रहा है.

रिश्तों में गलतफहमी से बचें
बुध अस्त होने का सबसे ज्यादा असर संवाद यानी आपसी बोलचाल पर पड़ सकता है. बहन कुछ कहना चाहती हो और भाई उसका अर्थ अलग निकाल ले, या फिर भाई की सामान्य कही गई बात बहन को कठोर लग जाए. कई बार कोई बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन शब्दों के गलत चयन के कारण मन में नाराजगी पैदा हो जाती है. यदि भाई-बहन के बीच पहले से किसी विषय को लेकर मनमुटाव चल रहा है तो रक्षाबंधन पर उस मुद्दे को उठाने से बचना बेहतर रहेगा. पुराने विवाद, संपत्ति, धन या पारिवारिक निर्णय से जुड़े विषय बातचीत का हिस्सा बनते हैं तो बहस की स्थिति बन सकती है. इसलिए इस दिन रिश्तों को प्राथमिकता देना अधिक उचित होगा.

सम्बंधित ख़बरें

Raksha Bandhan 2026
चंद्र ग्रहण, पंचक नहीं! रक्षाबंधन पर इस अशुभ घड़ी में राखी बांधने से बचें
Rakhi business in india
रक्षाबंधन पर बाजार गुलजार, इन अनोखी राखियों की धूम
Sweets were being prepared amidst filth (Photo: Screengrab)
100 क्विंटल मिठाई गड्ढे में दबवाई, यूपी में मिलावट के खिलाफ एक्शन
Chandra Grahan 2026
कल रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण, जानें भारत में सूतक मान्य होगा या नहीं
Raksha Bandhan 2026: सुबह कितने बजे बांधें राखी?
Advertisement

किन्हें बरतनी होगी सावधानी?
जिन लोगों की कुंडली के तीसरे भाव में मिथुन या कन्या राशि आ रही है. उनके लिए यह समय विशेष रूप से प्रतिकूल माना जा सकता है. मिथुन और कन्या दोनों राशियों के स्वामी बुध हैं. तीसरा भाव स्वयं भाई-बहन, संवाद, साहस और निकट संबंधों से जुड़ा हुआ है. ऐसे में बुध की अस्त अवस्था इस भाव के विषयों को अधिक संवेदनशील बना सकती है.

ऐसे जातकों को रक्षा बंधन के दिन बहन या बुआ से बातचीत करते समय अपनी भाषा पर विशेष ध्यान देना चाहिए. किसी बात का तुरंत जवाब देने के बजाय पहले पूरी बात सुनना और फिर प्रतिक्रिया देना बेहतर रहेगा. फोन या संदेश के माध्यम से बातचीत हो तो भी जल्दबाजी में कोई टिप्पणी करने से बचना चाहिए. इस दिन किसी भी पुरानी बात को लेकर विवाद या आपसी मतभेद पैदा न होने दें.

सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि रक्षाबंधन के दिन बहन और बुआ से किसी भी स्थिति में कटु शब्दों का प्रयोग न करें. बहन को सम्मान दें. उसका मन प्रसन्न रखें और संभव हो तो उसे अपनी पसंद का उपहार दें. बुआ का आशीर्वाद लेना भी रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ाने वाला माना जाता है.

क्या करें उपाय?
बुध की सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ाने के लिए रक्षाबंधन के दिन भगवान गणेश की पूजा करना शुभ माना जाता है. गणेशजी को दूर्वा अर्पित करके परिवार में प्रेम और मधुर संवाद की प्रार्थना करें. इसके अलावा, हरी मूंग का दान किया जा सकता है. बहन को हरे रंग का कोई उपहार देना भी बुध से जुड़ा शुभ उपाय माना जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    ‘मैं BJP की कठपुतली नहीं...’, कंगना रनौत का बड़ा बयान, बोलीं- आज साथ हैं, कल नहीं भी हो सकते |
    योगी योगी करते रहे..Modi और Rahul के बाद देश इसे देखना चाहता है पीएम |
    'हिम्मत रखें, हम आपके साथ हैं...', नेपाल में फंसे पर्यटकों को CM फडणवीस ने किया वीडियो कॉल |
    24 घंटे बाद भी मुस्कान का हत्यारा पुलिस गिरफ्त से बाहर, गुस्साए लोगों ने निकाला शांतिपूर्ण मार्च |
    Chawal-Gud Nepali Mitai Recipe: न चीनी, न खोया, चावल के आटे और गुड़ से बनाएं ये नेपाली मिठाई, मेहमान भी पूछेंगे रेसिपी! |
    RSS मार्च में शामिल होना पड़ा भारी, कर्नाटक में दो सरकारी शिक्षक सस्पेंड |
    'मैंने भी जीवन में बहुत मुश्किलें झेली हैं, लेकिन...', अमित शाह ने बताई संघर्ष की कहानी |
    सहारनपुर में सपा की रैली टली, बारिश से मैदान में भरा पानी, अब RLD से सियासी तकरार तेज |
    अस्पताल में भर्ती उर्फी जावेद, एनेस्थीसिया का किया जिक्र, बढ़ाई फैंस की चिंता |
    झील में टूटकर गिरा ग्लेशियर, आया सुनामी जैसा सैलाब; देखें नेपाल बाढ़ का एनिमेटेड Video
    Advertisement