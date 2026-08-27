'हिम्मत रखें, हम आपके साथ हैं...', नेपाल में फंसे पर्यटकों को CM फडणवीस ने किया वीडियो कॉल

नेपाल में बाढ़ की वजह से कई इलाकों में हालात खराब हैं. इस बीच महाराष्ट्र के कुछ पर्यटक भी वहां फंस गए हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को इन पर्यटकों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की. उन्होंने पर्यटकों का हाल जाना और उनकी परेशानी के बारे में जानकारी ली.
मुख्यमंत्री ने पर्यटकों को भरोसा दिलाया कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार उनके साथ है. पर्यटकों से सुरक्षित रहने और धैर्य बनाए रखने के लिए कहा. मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र के पर्यटकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि पर्यटकों की सुरक्षित निकासी को प्राथमिकता दी जाए.
फडणवीस ने इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया है. उन्होंने मंत्रालय से नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के नागरिकों की सुरक्षित निकासी और वापसी को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है. सरकार की कोशिश है कि बाढ़ के कारण फंसे पर्यटकों को जल्द से जल्द सुरक्षित महाराष्ट्र लाया जा सके. इसके लिए केंद्र और राज्य स्तर पर लगातार संपर्क किया जा रहा है.
सीएम ने नेपाल के सांसद से भी की बात
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नेपाल के सांसद संदीप राणा से भी बातचीत की. दोनों के बीच नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के नागरिकों को सुरक्षित निकालने को लेकर चर्चा हुई. फडणवीस ने महाराष्ट्र के नागरिकों की सुरक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया. उन्होंने कहा कि पर्यटकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से बातचीत के दौरान भी उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. प्रशासन लगातार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है.
नेपाल में बाढ़ की स्थिति के बीच महाराष्ट्र सरकार पर्यटकों की सुरक्षित वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. वीडियो कॉल के दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से उनकी स्थिति समझी. उन्होंने उनकी समस्याएं सुनीं. साथ ही उन्हें भरोसा दिया कि उनकी सुरक्षित वापसी के लिए जरूरी सभी कदम उठाए जा रहे हैं.
महाराष्ट्र सरकार और विदेश मंत्रालय के बीच भी इस मामले को लेकर समन्वय किया जा रहा है. सरकार का प्रयास है कि नेपाल में फंसे सभी महाराष्ट्र के नागरिकों को जल्द और सुरक्षित तरीके से वापस लाया जाए. मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि संकट की इस घड़ी में महाराष्ट्र सरकार अपने नागरिकों के साथ खड़ी है. उन्होंने पर्यटकों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है.