24 घंटे बाद भी मुस्कान का हत्यारा पुलिस गिरफ्त से बाहर, गुस्साए लोगों ने निकाला शांतिपूर्ण मार्च

दिल्ली के तिलक नगर थाना क्षेत्र के महावीर नगर में मुस्कान हत्याकांड के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा और डर दोनों दिखाई दे रहा है. घटना को 24 घंटे बीतने के बावजूद आरोपी इमरान की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज आसपास की कॉलोनियों के लोग बुधवार को सड़कों पर उतरे और आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकाला.

और पढ़ें

मार्च में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए. प्रदर्शनकारी वारदात वाली जगह की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन करीब 100 मीटर पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया. घटनास्थल की ओर जाने वाली गली में बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर दिया गया. किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: घर में घुसकर 21 साल की मुस्कान का मर्डर, 20 घंटे बाद भी आरोपी इमरान फरार, रिश्ते में दरार बनी कत्ल की वजह?

लोगों का कहना है कि जिस तरीके से मुस्कान की हत्या की गई, उसने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. प्रदर्शनकारियों ने आरोपी इमरान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की. उनका कहना है कि घटना के बाद पुलिस की सक्रियता तो दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसी सतर्कता सामान्य दिनों में भी होनी चाहिए, ताकि स्थानीय लोगों में सुरक्षा का भरोसा बना रहे.

Advertisement

'शिकायतों पर कार्रवाई हो तो डर कम होगा'

स्थानीय निवासी काली पगड़ी ने कहा कि महावीर नगर पहले काफी शांत इलाका माना जाता था, लेकिन इस घटना के बाद माहौल बदल गया है. उन्होंने बताया कि वह करीब 10 साल से यहां रह रहे हैं, मगर अब डर महसूस होता है. उनका कहना है कि ऐसी घटनाओं के बाद लोगों को यह चिंता सताने लगती है कि आगे यहां कोई मकान लेना भी चाहेगा या नहीं.

स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि शिकायतें देने के बावजूद कई बार अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती. लोगों का कहना है कि अगर पुलिस लगातार सक्रिय रहे और शिकायतों पर समय रहते कदम उठाए तो इलाके में रहने वाले लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे.

एक स्थानीय महिला ने कहा कि उनके इलाके में रहने वाली मुस्कान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. उन्होंने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हुए कहा कि इसी उम्मीद के साथ वे शांति मार्च में शामिल हुई हैं. लोगों का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए और आरोपी को कानून के दायरे में जल्द लाया जाना चाहिए.

घटनास्थल के आसपास पुलिस का पहरा

शांति मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को घटनास्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी. पुलिस की मौजूदगी में मार्च शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा. अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल तैनात किया, ताकि भीड़ के बीच किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने.

Advertisement

स्थानीय लोगों का कहना है कि मुस्कान की हत्या के बाद इलाके में भय का माहौल है. उनका सवाल है कि अगर पुलिस घटना के बाद इतनी बड़ी संख्या में तैनात रह सकती है तो रोजमर्रा की सुरक्षा के लिए भी इसी तरह निगरानी क्यों नहीं रखी जाती. लोगों ने गश्त बढ़ाने और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

फिलहाल, आरोपी इमरान की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता, तब तक उनके भीतर असुरक्षा की भावना बनी रहेगी. शांति मार्च के जरिए लोगों ने साफ संदेश दिया कि वे मामले में जल्द कार्रवाई और मुस्कान के परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं.

---- समाप्त ----