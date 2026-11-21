क्रिकेट के मैदान पर मोहम्मद सिराज को टीम से बाहर रखने का फैसला अब सियासी पिच पर विवाद बन गया है. पहले कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भेदभाव का आरोप लगाया और अब कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम भी क्रिकेट में पक्षपात का दावा कर रहे हैं. राजेंद्र पाल गौतम के अलावा AIMIM के वारिस पठान ने भी इस मामले में सवाल उठाया है.

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कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने शनिवार को भी यह मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन देखा जाना चाहिए, यह नहीं देखना चाहिए कौन कहां से है. इमरान मसूद ने मोहम्मद शमी और सरफराज खान का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो यह देखना चाहिए कि वह कहां से आता है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भी यह मुद्दा उठाया है.

मुसलमानों के साथ भेदभाव: राजेंद्र पाल गौतम

राजेंद्र पाल गौतम ने तो यहां तक कह दिया है कि क्रिकेट में मुसलमानों, अति-पिछड़ों और दलितों के साथ भेदभाव होता है. उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रिकेट में इस तरह का भेदभाव होता है. उनकी मांग है कि चयन समिति अच्छे खिलाड़ियों को मौका दे. उन्होंने कहा, 'मेरा यह मानना है कि खेल को खेल की भावना से लेना चाहिए और चयन समिति को या बोर्ड को हमेशा अच्छे खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए.'

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'चयन टैलेंट पर होगा या नाम पर?'

AIMIM नेता वारिस पठान ने भी इस मुद्दे पर बात की. उन्होंने भी मोहम्मद शमी और सरफराज खान का उदाहरण दिया है. उन्होंने सिराज को टीम से बाहर रखने पर सवाल किया है. उन्होंने पूछा कि क्रिकेट में टैलेंट के आधार पर चयन होता है या नाम के आधार पर?

NCP नेता जीशान सिद्दीकी ने इस पर पलटवार किया है. उन्होंने कांग्रेस, AIMIM पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जो लोग काबिल हैं उन्हें खेलने का मौका मिलना चाहिए. उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि जाति-आधारित बातों के लिए खेल में कोई जगह नहीं है.

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