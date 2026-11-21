दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक 14 साल के लड़के को गिरफ्तार किया है. किशोर पर आरोप हैं कि वह अग्निवीर से जुड़ा डेटा कथित तौर पर डार्क वेब पर बेचने की कोशिश में था. आरोपी हरियाणा के बल्लभगढ़ का रहने वाला है.

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अग्निवीर का यह डेटा कथित तौर पर एक ऐसी वेबसाइट से चोरी किया गया था, जिसे एक पूर्व अग्निवीरों के रजिस्ट्रेशन और दूसरे सरकारी विभागों में नौकरी का मौका तलाशने वालों के लिए तैयार किया गया था.

डेटा चोरी में AI का किया है इस्तेमाल

जानकारी के मुताबिक, अग्निवीरों का डेटा चोरी करने के लिए AI का इस्तेमाल किया था. इसके बाद डार्क वेब पर एक विज्ञापन पोस्ट किया गया. विज्ञापन में दावा किया था कि संबंधित शख्स के पास 4 हजार अग्निवीरों का डेटा है. इस डेटा को बेचने के लिए वह 500 अमेरिका डॉलर (करीब 46 हजार रुपये) की मांग कर रहा था.

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दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने किशोर के डिजिटल डिवाइस से भी यह डेटा बरामद किया है. पुलिस ने अग्निवीरों के डेटा के लिए गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखा है.

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अब आगे दिल्ली पुलिस क्या करेगी?

अब दिल्ली पुलिस डिजिटल डिवाइस से बरामद डेटा का गृह मंत्रालय से मिलने वाले डेटा के साथ मिलान करेगी और कंफर्म करेगी. पुलिस ने जांच के बाद किशोर को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया है.

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डार्क वेब क्या है?

डार्क वेब, असल में इंटरनेट दुनिया का ऐसा हिस्सा है, जहां पर उन सामान को बेचा जाता है, जो कई देशों की नजरों में गैर कानूनी है. इसको सामान्य ब्राउजर की मदद से इस्तेमाल करना आसान नहीं है. इसको इस्तेमाल करने के लिए खास ब्राउजर और सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है.

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