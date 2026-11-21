सोशल मीडिया पर एक रील वायरल करने के लिए कोई कितना जोखिम उठा सकता है? मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक युवक ने इसके लिए खतरनाक स्टंट कर डाला. उसने अपनी कार को हाइवे पर चालू हालत में रहने दिया और खुद ड्राइविंग सीट से छत पर चढ़कर खड़ा हो गया. वह हाथ में बोतल लेकर शराब पीता भी नजर आया.

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यह सब किसी सुनसान जगह पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH-52 पर हो रहा था. युवक ने इस करतब का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. वीडियो सामने आया तो पुलिस ने भी देखा. पुलिस एक्शन में आ गई और अब युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसी के साथ स्टंट में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली गई है.

यहां देखें वीडियो

वायरल वीडियो में एक कार दिखाई देती है. युवक कार को चालू हालत में छोड़कर उसके ऊपर चढ़ जाता है. इसके बाद वह कार की छत पर खड़े होकर स्टंट करने लगता है. उसके हाथ में शराब की बोतल भी दिखाई देती है. हाइवे पर इस तरह का करतब सिर्फ युवक के लिए ही खतरनाक नहीं था. अगर कार का बैलेंस बिगड़ता या वह किसी दूसरे वाहन से टकराती, तो सड़क से गुजर रहे लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी.

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31 अक्टूबर की रात बनाया था वीडियो

वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद राजगढ़ कोतवाली पुलिस ने संज्ञान लिया. पुलिस ने वीडियो के आधार पर युवक की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने 31 अक्टूबर 2026 की रात यह वीडियो बनाया था. बाद में इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया था.

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पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान 25 साल के मुकेश तंवर के रूप में हुई है. वह राजगढ़ के ग्राम रामपुरिया का रहने वाला है. पुलिस ने स्टंट में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली है. आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

राजगढ़ कोतवाली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के चक्कर में सार्वजनिक सड़कों और हाइवे पर इस तरह के स्टंट न करें. ऐसी हरकतों से खुद के साथ-साथ दूसरे वाहन चालकों और राहगीरों की जान भी खतरे में पड़ सकती है.

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