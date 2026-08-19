Instagram से X तक... PM मोदी नंबर-1, कैबिनेट की सोशल मीडिया परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड जारी!

केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों की सोशल मीडिया पर मौजूदगी और उनकी परफॉर्मेंस का ब्योरा तैयार किया गया है. बुधवार को कैबिनेट बैठक के दौरान 1 मई 2026 से 15 अगस्त 2026 तक (पिछले साढ़े तीन महीनों) की एक्टिविटीज के आधार पर सभी मंत्रियों की ओवरऑल परफॉर्मेंस रैंकिंग बताई गई.

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सूत्रों के मुताबिक, इस रैंकिंग लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर रहे हैं. खास बात ये है कि ये रिपोर्ट सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों के बीच की नहीं है. रैंकिंग फाइनल करते समय देश के बड़े से बड़े शीर्ष नेताओं और जमीनी नेताओं के सोशल मीडिया ट्रैक्शन को आधार बनाया गया है.

जिस नेता को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा जनसमर्थन और प्रतिक्रिया मिली, उसी हिसाब से ये रिपोर्ट तैयार हुई है.

तीन प्लेटफॉर्म्स पर हुआ असेसमेंट

मंत्रियों की सोशल मीडिया परफॉर्मेंस का मूल्यांकन इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पर उनकी रोजाना की एक्टिविटी के आधार पर किया गया है. रैंकिंग तय करने के लिए इन पॉइंट्स को ध्यान में रखा गया है.

रोजाना की जाने वाली एवरेज पोस्ट की संख्या

सोशल मीडिया पर टोटल इंगेजमेंट

हर पोस्ट पर मिलने वाला एवरेज इंगेजमेंट

पोस्ट पर आए टोटल लाइक्स और एवरेज लाइक्स

तीनों प्लेटफॉर्म्स पर फॉलोअर्स का टोटल नंबर

मंत्रियों को मिला इंगेजमेंट बढ़ाने का निर्देश

रिपोर्ट सामने आने के बाद सभी मंत्रियों को सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता और बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. मंत्रियों से कहा गया है कि वो सिर्फ सूचनाएं शेयर न करें, बल्कि पोस्ट, इंगेजमेंट और जनता के साथ सार्थक बातचीत को भी तरजीह दें.

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डिजिटल दौर में जनता से सीधे संवाद और सरकारी योजनाओं की पहुंच को मापने के लिए इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट को काफी अहम माना जा रहा है.

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