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अयोध्या: रामलला के आभूषणों का हिसाब रखने वाले केडी तिवारी समेत 3 कर्मचारियों को हटाया

अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में कार्यरत तीन कर्मचारियों को उनके मौजूदा दायित्वों से हटाकर तीर्थ क्षेत्रपुरम में नई जिम्मेदारी दी गई है. हटाए गए कर्मचारियों में केडी तिवारी, बजरंग पाठक और सोमेश शामिल हैं. केडी तिवारी रामलला के आभूषणों का हिसाब-किताब देखते थे, जबकि बजरंग पाठक वीआईपी श्रद्धालुओं के प्रसाद और सोमेश यात्री सुविधा केंद्र की जिम्मेदारी संभाल रहे थे.

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राम मंदिर परिसर से तीन कर्मचारियों की जिम्मेदारी बदली गई. (Photo: ITG)
राम मंदिर परिसर से तीन कर्मचारियों की जिम्मेदारी बदली गई. (Photo: ITG)

अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव की जानकारी सामने आई है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में काम कर रहे तीन कर्मचारियों को उनके मौजूदा दायित्वों से हटा दिया है. इन तीनों कर्मचारियों को अब तीर्थ क्षेत्रपुरम में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. जिन कर्मचारियों के दायित्व बदले गए हैं, उनमें केडी तिवारी, बजरंग पाठक और सोमेश शामिल हैं. तीनों कर्मचारी अलग-अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे थे. अब ट्रस्ट की ओर से उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, केडी तिवारी रामलला के आभूषणों का हिसाब-किताब देखने का काम करते थे. मंदिर परिसर में भगवान रामलला के आभूषणों से जुड़े रिकॉर्ड और हिसाब-किताब की जिम्मेदारी उनके पास थी. अब उन्हें इस मौजूदा जिम्मेदारी से हटा दिया गया है. दूसरे कर्मचारी बजरंग पाठक वीआईपी श्रद्धालुओं के प्रसाद से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे.

तीनों को मंदिर परिसर से हटाकर तीर्थ क्षेत्रपुरम भेजा गया

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मंदिर में आने वाले वीआईपी श्रद्धालुओं से जुड़े प्रसाद के कार्य उनके जिम्मे थे. ट्रस्ट ने अब उन्हें भी मंदिर परिसर की मौजूदा जिम्मेदारी से हटाकर तीर्थ क्षेत्रपुरम में नई जिम्मेदारी दी है. तीसरे कर्मचारी सोमेश यात्री सुविधा केंद्र के प्रभारी थे. यात्री सुविधा केंद्र मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से जुड़ी सुविधाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है. सोमेश इस केंद्र की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. अब उनके दायित्व में भी बदलाव किया गया है.

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ट्रस्ट की ओर से तीनों कर्मचारियों को मंदिर परिसर से हटाकर तीर्थ क्षेत्रपुरम में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. तीर्थ क्षेत्रपुरम का संचालन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि तीनों कर्मचारी ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव के करीबी माने जाते रहे हैं. अब इन कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए जाने के बाद मंदिर परिसर में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है. हालांकि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, तीनों कर्मचारियों को हटाया नहीं गया है, बल्कि उनके मौजूदा दायित्व बदले गए हैं. उन्हें ट्रस्ट के ही तीर्थ क्षेत्रपुरम में नई जिम्मेदारी दी गई है.

तीनों को तीर्थ क्षेत्रपुरम में नई जिम्मेदारी

मंदिर परिसर में कर्मचारियों की जिम्मेदारियों में यह बदलाव ऐसे समय चर्चा में आया है, जब मंदिर से जुड़े अलग-अलग कार्यों और व्यवस्थाओं को लेकर लगातार ध्यान बना हुआ है. तीन कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव को लेकर मंदिर परिसर में चर्चा हो रही है. केडी तिवारी, बजरंग पाठक और सोमेश अब मंदिर परिसर में अपनी पुरानी जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगे.

तीनों को तीर्थ क्षेत्रपुरम में नई जिम्मेदारी दी गई है. ट्रस्ट की ओर से यह बदलाव किया गया है और तीर्थ क्षेत्रपुरम का संचालन भी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ही करता है. फिलहाल इस प्रशासनिक बदलाव के बाद मंदिर परिसर में चर्चाओं का दौर जारी है. तीनों कर्मचारियों को नई जगह जिम्मेदारी मिलने के साथ उनके पुराने कार्य दूसरे स्तर पर देखे जाएंगे. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह बदलाव कर्मचारियों की जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है.

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