घर पर उगाएं पिस्ते का पौधा, बस जान लें ये आसान ट्रिक; ₹1600 खर्च कर बाजार से नहीं पड़ेगा खरीदना

बाजार में ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे मिलते हैं. चाहे फिर वो बादाम हो या काजू. इन्हीं में पिस्ता का नाम भी शामिल है. पिस्ता खाना तो लगभग हर किसी को पसंद होता है, लेकिन इसे खरीदना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है. पिस्ता बाजार में करीब ₹400 से ₹1,600 प्रति किलो मिलता है. ऐसे में इसे खरीदना बहुत से लोगों का बजट हिला सकता है. लेकिन अगर हम कहें कि आप बाजार में इतना महंगा मिलने वाला पिस्ता घर पर आसानी से उगा सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे?



आप घर में रखे पिस्ता से इसका पौधा तैयार कर सकते हैं. सुनने में ये थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन सही तरीका पता हो तो गमले में पिस्ता का पौधा उगाने की कोशिश की जा सकती है. हालांकि, इसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि पिस्ता कोई ऐसा पौधा नहीं है जो कुछ ही महीनों में फल देने लगे. आइए जानते हैं पिस्ता उगाने का आसान तरीका और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

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सबसे पहले सही पिस्ता चुनना जरूरी

1. पिस्ते का पौधा लगाने के लिए बाजार में मिलने वाला कोई भी पिस्ता इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसके लिए कच्चा और बिना नमक वाला पिस्ता लेना बेहतर होता है. भुने हुए या नमकीन पिस्ता से पौधा उगाने के लिए सही नहीं रहता.

2. पिस्ते का पौधा उगाते वक्त कोशिश करें कि बीज फ्रेश, हेल्दी और अच्छी क्वालिटी का हो. एक-दो बीज पर निर्भर रहने के बजाय कई बीजों से शुरुआत करना अच्छा रहता है, क्योंकि हर बीज के अंकुरित हो इसकी गारंटी नहीं होती है.

पानी में भिगोकर करें शुरुआत

3. सबसे पहले चुने हुए पिस्ते के बीजों को रूम टेंपरेचर पर पानी में करीब 24 घंटे के लिए भिगो दें. इससे बीज को नमी मिलती है और अंकुरित होने का प्रोसेस शुरू हो सकता है.

4. इसके बाद बीजों को पानी से निकालकर हल्के गीले कपड़े या पेपर टॉवल में लपेट दें. कपड़ा गीला होना चाहिए, लेकिन इतना गीला नहीं कि उसमें से पानी टपक रहा हो.

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जड़ निकलते ही गमले में लगाएं

5. जब बीज से छोटी सी जड़ या अंकुर दिखाई देने लगे, तब समझ जाएं कि उसे गमले में लगाने का समय आ गया है. इसके लिए ऐसा गमला चुनें जिसके नीचे पानी निकलने के लिए सही छेद हों.

6. पिस्ते का पौधा उगाने के लिए मिट्टी ऐसी रखनी चाहिए, जिसमें पानी जमा न हो. अच्छी ड्रेनेज वाली रेतीली या दोमट मिट्टी पिस्ता के पौधे के लिए बढ़िया मानी जाती है. मिट्टी में थोड़ी ऑर्गेनिक खाद मिलाई जा सकती है.

7. अंकुरित बीज को मिट्टी में बहुत गहराई तक न दबाएं. करीब 1-2 इंच गहराई इसके लिए काफी रहती है. जब आप बीज दबा दें, तो उसके ऊपर से हल्की मिट्टी डालकर थोड़ा पानी दें.

धूप मिले, लेकिन पानी ज्यादा न दें

8. पिस्ता गर्म और सूखे मौसम में अच्छी तरह बढ़ने वाला पौधा है. इसलिए इसे ऐसी जगह रखना जरूरी है जहां अच्छी तरह से रोशनी और धूप आती हो. सामान्य तौर पर पिस्ता को रोजाना कई घंटे धूप की जरूरत होती है.

9. पानी देते वक्त हमेशा याद रखें कि आप ज्यादा ना डाल दें. मिट्टी को लगातार पानी में डुबोकर रखने के बजाय उसकी नमी देखकर पानी दें. गमले में पानी जमा होने से जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है.

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10. जैसे-जैसे पिस्ता का पौधा बढ़ता जाए, उसकी जड़ों को भी ज्यादा जगह की जरूरत होगी. अगर जड़ें गमले में बहुत ज्यादा फैलने लगें या नीचे से बाहर दिखाई देने लगें, तो पौधे को थोड़े बड़े गमले में शिफ्ट किया जा सकता है.

11. समय-समय पर गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते रहें और पौधे की ग्रोथ पर नजर रखें. जरूरत के हिसाब से ऑर्गेनिक खाद भी दी जा सकती है.

क्या घर में उगा पिस्ता फल भी देगा?

ये बात सबसे पहले समझना जरूरी है कि बीज से पिस्ता का पौधा उग जाना और उससे पिस्ता मिलना, दोनों अलग बातें हैं. बीज से तैयार पौधे को फल देने में कई साल लग सकते हैं. इसके अलावा पिस्ता के पेड़ों में नर और मादा पौधों की जरूरत पड़ती है, इसलिए केवल एक पौधा लगाने से पिस्ता आ जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है.

अगर आपको घर पर पिस्ते का फल चाहिए, तो बीज से पौधा तैयार करने के बजाय अच्छी नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधा लेना ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ग्राफ्टेड पौधे आमतौर पर फल देने के मामले में बीज से तैयार पौधों की तुलना में ज्यादा सही रहते हैं. अगर आप सिर्फ कुछ महीनों में घर का उगा हुआ पिस्ता खाने की उम्मीद कर रहे हैं, तो ये आपकी उम्मीद टूट सकती है.

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