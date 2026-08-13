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जेब में रखा मोबाइल अचानक गर्म हुआ, फिर जोरदार धमाका... युवक के हाथ और प्राइवेट पार्ट्स झुलसे

जेब में फोन था... सबकुछ बिल्कुल नॉर्मल था. फिर अचानक फोन गर्म हुआ. अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और स्टेशन पर भगदड़ मच गई. ये घटना गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की है. ग्रेटर नोएडा का रहने वाला 26 साल का युवक दर्द से कराह रहा था, उसके दोनों हाथ और प्राइवेट पार्ट्स झुलस चुके थे. जिस मोबाइल में धमाका हुआ, उसे खरीदे हुए सिर्फ एक महीना हुआ था.

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जेब में रखे फोन में हो गया ब्लास्ट. (Photo: ITG)
जेब में रखे फोन में हो गया ब्लास्ट. (Photo: ITG)

सोचिए, कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर है. फोन जेब में रखा है. अचानक जेब गर्म होने लगती है. वह कुछ समझ पाए, उससे पहले धमाका! कुछ ऐसा ही ग्रेटर नोएडा के दनकौर के रहने वाले 26 साल के मोहम्मद माजिद के साथ हुआ. 8 अगस्त की शाम वह गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर था. निजी काम से लौट रहा था. मोबाइल जेब में था. अचानक फोन गर्म हुआ और उसमें जोरदार ब्लास्ट हो गया.

धमाका इतना तेज था कि स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई. माजिद के दोनों हाथ झुलस गए. शरीर के निचले हिस्से और प्राइवेट पार्ट तक जल गया. आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह उनकी मदद की और अस्पताल पहुंचाया. जिस फोन में ब्लास्ट हुआ, वह करीब एक महीने पहले ही खरीदा गया था. माजिद के मुताबिक, उस वक्त वह गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद था. सब कुछ सामान्य था. फोन उनकी जेब में था.

mobile phone explodes in pocket ghaziabad railway station man injured

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अचानक महसूस हुआ कि जेब में रखा मोबाइल गर्म हो रहा है. इसके बाद संभलने का मौका तक नहीं मिला. मोबाइल में जोरदार धमाका हुआ और माजिद झुलस गया. स्टेशन पर मौजूद लोग भी अचानक हुए ब्लास्ट से घबरा गए. कुछ लोग मदद के लिए दौड़े और उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

यह भी पढ़ें: चार्जिंग के दौरान मोबाइल बैटरी में ब्लास्ट, दुकानदार के चेहरे और आंख में आई चोट... CCTV में दिखी खौफनाक घटना

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हादसा छोटा नहीं था. मोबाइल फोन के ब्लास्ट में माजिद के दोनों हाथ झुलस गए. शरीर के निचले हिस्से पर भी चोट आई और प्राइवेट पार्ट तक जल गया. अस्पताल में उसका इलाज कराया गया. फिलहाल उसे उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है. 

माजिद के मामा हारून का कहना है कि मोबाइल फोन करीब एक महीने पहले ही खरीदा गया था. यानी फोन कोई सालों पुराना नहीं था. न ही ऐसा बताया गया है कि वह लंबे समय से खराब पड़ा था. परिवार का सवाल है कि अगर एक महीने पुराने फोन की बैटरी जेब में ही फट जाए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? परिवार मोबाइल की तकनीकी जांच कराने की मांग कर रहा है. वे चाहते हैं कि पता लगाया जाए कि ब्लास्ट की वजह क्या थी.

mobile phone explodes in pocket ghaziabad railway station man injured

हादसे के बाद माजिद ने मोबाइल बनाने वाली कंपनी और उस शोरूम पर भी सवाल उठाए हैं, जहां से फोन खरीदा गया था. माजिद का कहना है कि मोबाइल जेब में रखा था और अचानक ब्लास्ट हो गया. कोई और व्यक्ति भी चपेट में आ सकता था. वह मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से करने की बात कह रहे हैं.

आखिर बैटरी में हुआ क्या?

मोबाइल फोन में ब्लास्ट होने के पीछे कई तकनीकी कारण हो सकते हैं. लेकिन इस मामले में असली वजह क्या थी, ये जांच के बाद ही पता चलेगा. क्या बैटरी में कोई खराबी थी? क्या फोन जरूरत से ज्यादा गर्म हुआ? या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था? फिलहाल इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं. लेकिन एक बात साफ है कि एक महीने पहले खरीदा गया फोन, जेब में रखा था और अचानक ब्लास्ट हो गया. माजिद अस्पताल से घर लौट चुका है. मगर उसके साथ हुआ हादसा मोबाइल की कीमत या ब्रांड से ज्यादा बड़ा सवाल छोड़ गया है- जिस फोन को हम जेब में लेकर चलते हैं, अगर वही जेब में फट जाए तो आखिर भरोसा किस पर करें?

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