बेंगलुरु: विधानसभा परिसर की कैंटीन में रेंगते मिले कॉकरोच, रेड के दौरान हुआ खुलासा

बेंगलुरु स्थित विधानसभा परिसर के अंदर मौजूद कैंटीन में कॉकरोच मिलने का मामला सामने आया है. छापेमारी के दौरान यहां खाने की प्लेटों पर कॉकरोच रेंगते पाए गए.

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बता दें कि इसी परिसर में कई मंत्रियों और आईएएस अफसरों के दफ्तर भी मौजूद हैं. छापेमारी के दौरान कैंटीन में भारी गंदगी का खुलासा हुआ, जहां परोसे जाने वाले खाने की प्लेटों पर ही कॉकरोच घूम रहे थे.

खाने-पीने की चीजों में गंदगी सीधे सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है. खाने की प्लेटों पर कॉकरोच का मिलना गंभीर लापरवाही है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. कैंटीन में साफ-सफाई को अनदेखा करना स्वास्थ पर असर डाल सकता है.

कुछ दिन पहले महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने डिलीवरी सर्विस देने वाली कंपनी ब्लिंकइट को करारा झटका दिया. FDA ने 7 अगस्त को ब्लिंकइट के एक स्टोर का अचानक ऑडिट किया. इस दौरान स्टोर में काफी गंदगी पाई गई और फल-सब्जियों के स्टॉक पर बड़ी संख्या में कॉकरोच मंडराते मिले.

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ब्लिंकइट के मलाड वेस्ट स्थित एक स्टोर में FDA को फूड सेफ्टी से जुड़ी गंभीर खामियां मिलीं. ऐसे में FDA ने स्टोर का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया.

रिपोर्ट के मुताबिक, स्टोर में रखे कुछ फूड प्रोडक्ट्स अपनी एक्सपायरी डेट पार कर चुके थे. कई पैकेट्स खराब या खुले पाए गए. खाने की चीजों के रख-रखाव के लिए जरूरी FIFO/FEFO नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा था.

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