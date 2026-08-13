Billionaires Family Net Worth: देश की तीन बिजनेस फैमिली... नेटवर्थ ₹4200000Cr, नंबर-1 पर ये नाम

भारत में अमीरों की तादाद बढ़ रही है और बिजनेस परिवारों का कारोबार लगातार विस्तार कर रहा है. बार्कलेज और हुरुन इंडिया की नई रिपोर्ट को देखें, तो जून 2026 तक भारत के तीन सबसे बड़े कारोबारी घरानों की कंबाइंड नेटवर्थ 42 ट्रिलियन रुपये या लगभग 42 लाख करोड़ रुपये आंकी गई. इनमें अरबपति मुकेश अंबानी, केएम बिरला और जिंदल परिवार शामिल है.
लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप का 9%
रिलांयस चेयरमैन मुकेश अंबानी तीनों बिजनेस फैमिली की संयुक्त संपत्ति का ये आंकड़ा भारत में लिस्टेड बाजार पूंजीकरण के करीब 9% के बराबर है. रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल में इन टॉप-3 बिजनेस फैमिली की संपत्ति के मूल्य में 1.57 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके चलते उनका संयुक्त मूल्यांकन 444 अरब डॉलर या 42 ट्रिलियन रुपये हो गया.
अंबानी फैमिली नंबर-1 पायदान पर
भारत के सबसे मूल्यवान परिवारों की रैंकिंग में रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी की फैमिली 25.8 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ पहले पायदान पर कब्जा जमाए हुए है. इसके बाद दूसरे नंबर पर KM Birla परिवार है, जिनकी पारिवारिक संपत्ति 8.1 लाख करोड़ रुपये है और ये अंबानी से तीन गुना कम है. वहीं तीसरे नंबर पर 8 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ जिंदल फैमिली को जगह दी गई है.
कई देशों की GDP टॉप परिवारों की संपत्ति से पीछे
भारत में पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसायों का दायरा टॉप तीन कंपनियों से कहीं अधिक बड़ा है. रिपोर्ट की मानें, तो Top-300 फैमिली बिजनेस का कंबाइंड वैल्यूएशन 138 ट्रिलियन रुपये आंका गया यानी करीब 1.46 ट्रिलियन डॉलर और ये आंकड़ा नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड और पोलैंड समेत कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है.
Top-10 परिवारों की इतनी नेटवर्थ
जून 2026 तक भारत के 10 सबसे मूल्यवान परिवारों की संयुक्त नेटवर्थ 70.5 लाख करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले 69 ट्रिलियन रुपये थी. इन टॉप-10 लिस्ट में शामिल होने की सीमा भी एक वर्ष की अवधि में लगभग 14% बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो प्रमुख पारिवारिक व्यवसायों की वैल्यूएशन में तेज बढ़ोतरी को दर्शाता है.
वेदांता चेयरमैन की लंबी छलांग
बार्कलेज और हुरुन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वेदांता ग्रुप का संचालन करने वाले अरबपति अनिल अग्रवाल परिवार ने रैंकिंग में सबसे बड़ी छलांग लगाई है. साल भर में इसके वैल्यूएशन में 74.7% की बढ़ोतरी के बाद यह तीन स्थान ऊपर चढ़कर अब टॉप-10 लिस्ट में छठे पायदान पर पहुंच गया है.
पहली पीढ़ी के परिवारों में अडानी का दबदबा
रिपोर्ट में पहली पीढ़ी के कारोबारी परिवारों में टॉप पर अडानी ग्रुप के गौतम अडानी फैमिली का दबदबा रहा. Adani Family Net Worth 19.57 लाख करोड़ रुपये आंकी गई. उनके बाद भारतीय एयरटेल के सुनील भारती मित्तल फैमिली 12.1 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ है. सन फार्मा इंडस्ट्रीज के फाउंडर दिलीप संघवी, पहली पीढ़ी के परिवारों में 4.54 लाख करोड़ रुपये की वैल्यूएशन के साथ तीसरे स्थान पर रहे.
इन परिवारों की संपत्ति में गिरावट
ऐसा नहीं है कि सभी भारतीय बिजनेस फैमिली की संपत्ति में इजाफा हुआ है. एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नादर परिवार और विप्रो के प्रेमजी परिवार सहित आईटी बिजनेस से जुड़े परिवारों में HCL Family आठवें और Wipro नौवें स्थान पर खिसक गए. इस अवधि के दौरान उनके पारिवारिक व्यवसायों की वैल्यूएशन क्रमशः 38% और 2.3% की गिरी है.