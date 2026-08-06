दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे पर शख्स की मौत, पिलर में करंट आने से हुआ हादसा

दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा हादसा सामने आया है. यहां सड़क किनारे एक पिलर में करंट आने से एक युवक की मौत हो गई. घटना कैसे हुई इसकी जांच की जा रही है.

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जानकारी के मुताबिक, उत्तर पूर्वी दिल्ली शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ. दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 52 के नीचे करंट लगने से युवक की मौत हो गई. फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है मौके पर पुलिस की टीम क्राइम टीम और फोरेंसिक मौजूद है.

सामने आया है कि शख्स डिवाइडर की ग्रिल पर चढ़कर हाइवे पार करने की कोशिश कर रहा था. दिल्ली में बीते तीन दिन से बारिश हो रही है. इसकी वजह से कई इलाकों में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है. लगातार बारिश से कहीं-कहीं करंट का खतरा भी पुलिस के लिए बना हुआ है. गुरुवार को भी यह घटना बारिश के दौरान हुई. पिलर के पास लाइट का बॉक्स लगा हुआ था, जिससे व्यक्ति को करंट लगा. मृतक की अभी पहचान नहीं हो सकी है, शास्त्री पार्क थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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बता दें कि, दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार सुबह से ही बारिश हो रही है. कई इलाकों और सड़कों पर जलभराव के कारण ट्रैफिक की रफ्तार थम गई. जाम के कारण दफ्तर जाने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं प्रीत विहार (दिल्ली) में एक विशालकाय बरगद का पेड़ गिर गया. बारिश के कारण गिरे इस पेड़ के नीचे तीन कारें दब गई हैं. इसका वीडियो भी सामने आया है. ट

बरगद गिरने से किसी तरह की जान की हानि की खबर सामने नहीं आई है. दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है.

दिल्ली-एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला अगले दो-तीन दिन तक जारी रहने का पूर्वानुमान है. इससे पहले बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में करीब दो घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जबकि गुरुवार सुबह से भी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने 5 से 8 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है. इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक-रुककर फुहारें पड़ती रहेंगी. हालांकि, आईएमडी ने दिल्ली के लिए कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया है.

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