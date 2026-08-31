महाराष्ट्र-दिल्ली में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना नाम

महाराष्ट्र और दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत 31 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट वोटर रोल यानी प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई है. घर-घर सत्यापन, डिजिटाइजेशन के लिए फॉर्म जमा न होने और अन्य तकनीकी कारणों की वजह से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम फिलहाल ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं.

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दिल्ली में कुल 1 करोड़ 45 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से 47 लाख 56 हजार 722 नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हैं, जबकि करीब 97 लाख 53 हजार 507 मतदाताओं का रिकॉर्ड डिजिटाइज हो पाया है. महाराष्ट्र में भी करीब 2 करोड़ 7 लाख मतदाताओं के नाम फिलहाल ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हैं.

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अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे मतदाताओं को दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है. 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है.

वहीं, अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी. अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेक करने के लिए ECI की वेबसाइट पर जाकर संबंधित राज्य, जिला और विधानसभा चुनकर रोल डाउनलोड किया जा सकता है.

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ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम

स्टेप 1: सबसे पहले ECI की वेबसाइट पर जाएं और Electoral Roll वाला पेज खोलें.

स्टेप 2: यहां State में अपना राज्य चुनें.

स्टेप 3: इसके बाद Year of Revision में संबंधित साल चुनें.

स्टेप 4: Roll Type में SIR Draft Roll चुनें.

स्टेप 5: अब अपना District सिलेक्ट करें.

स्टेप 6: इसके बाद Assembly Constituency (AC) यानी अपनी विधानसभा चुनें.

स्टेप 7: अपनी पसंद की Language चुनें.

स्टेप 8: स्क्रीन पर दिख रहे Captcha को सही-सही भरें.

स्टेप 9: सभी जानकारी भरने के बाद Download Selected PDFs पर क्लिक करें.

स्टेप 10: PDF डाउनलोड होने के बाद उसमें अपना नाम, पिता/पति का नाम और अन्य डिटेल्स चेक करें और देखें कि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल है या नहीं.

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