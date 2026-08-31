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Daayra Trailer Release: करीना vs पृथ्वीराज! ‘दायरा’ में होगी सिस्टम से जंग, ट्रेलर ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की ‘Daayra’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है. मेघना गुलजार की फिल्म में दोनों पुलिस अफसर बने हैं और एक लापता लड़की का केस कहानी बदल देता है.

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दायरा का ट्रेलर जारी (Photo: Screengrab)
दायरा का ट्रेलर जारी (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और साउथ स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की मचअवेटेड फिल्म ‘दायरा’ का ऑफिशियल ट्रेलर सोमवार सुबह रिलीज हो गया है. फिल्म की कमान मेघना गुलजार के हाथों में है और ट्रेलर से साफ है कि इस बार पर्दे पर सिर्फ केस सुलझाने की कहानी नहीं, बल्कि सच, सिस्टम और इंसाफ की पूरी लड़ाई देखने को मिलने वाली है.

ट्रेलर में करीना और पृथ्वीराज दोनों ही दमदार पुलिस अफसर के किरदार में नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका और सोच एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है. फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है.

एक लापता लड़की और आमने-सामने दो पुलिस अफसर

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‘दायरा’ की कहानी दो फेमस पुलिस अफसरों रमन कुमार और अजूनी के इर्द-गिर्द घूमती है. रमन का किरदार पृथ्वीराज सुकुमारन निभा रहे हैं, जबकि करीना कपूर अजूनी के रोल में हैं. कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब एक युवा लड़की के लापता होने का मामला दोनों को सिस्टम के अलग-अलग छोर पर खड़ा कर देता है.

एक तरफ हैं रमन कुमार, जिनका पुलिस रिकॉर्ड पहले से ही सवालों के घेरे में रहा है. उन पर फर्जी एनकाउंटर और पुलिस की ज्यादती जैसे गंभीर आरोपों की छाया है. दूसरी तरफ अजूनी हैं, जो हर कदम पर रमन के तरीके और फैसलों को चुनौती देती हैं.

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अब सवाल सिर्फ लड़की को ढूंढने का नहीं रह जाता, बल्कि लड़ाई इस बात की बन जाती है कि सही क्या है और सिस्टम में इंसाफ की हद आखिर कहां तक है?

रमन का खतरनाक अंदाज vs अजूनी की अलग सोच

ट्रेलर में पृथ्वीराज का किरदार काफी सख्त और विवादों से घिरा हुआ नजर आता है. रमन कुमार के लिए कानून और सिस्टम को अपने तरीके से चलाना कोई नई बात नहीं है. वहीं करीना का किरदार अजूनी उसकी हर चाल और तरीके पर सवाल उठाता है. जैसे-जैसे दोनों की राहें टकराती हैं, कहानी में तनाव बढ़ता जाता है.

फिल्म इसी टकराव के जरिए सच्चाई, जवाबदेही और इंसाफ के नाम पर हिंसा की सीमा जैसे सवालों को सामने लाने वाली है. मामला सिर्फ एक मिस्ट्री सुलझाने का नहीं है. फिल्म दर्शकों से भी सवाल पूछती नजर आएगी कि इंसाफ पाने के लिए सिस्टम की हद पार करना सही है या नहीं?

पहली बार साथ नजर आएंगे करीना और पृथ्वीराज

‘दायरा’ की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है कि करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन पहली बार किसी फिल्म में साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. दोनों की ऑन-स्क्रीन भिड़ंत ट्रेलर में कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा लग रही है. एक तरफ करीना का सधा हुआ पुलिस अफसर वाला अंदाज है, तो दूसरी तरफ पृथ्वीराज का रफ और इंटेंस अवतार. इन दोनों के अलावा बिस्वपति सरकार और जितेंद्र जोशी भी फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं.

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‘तलवार’ और ‘राजी’ वाली मेघना गुलजार की वापसी

फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी मेघना गुलजार के पास है. मेघना इससे पहले ‘तलवार’ (2015) और ‘राजी’ (2018) जैसी चर्चित फिल्मों से अपनी पहचान बना चुकी हैं. उनकी पिछली फिल्म ‘सैम बहादुर’ (2023) थी, जिसमें विक्की कौशल ने मुख्य भूमिका निभाई थी.

‘दायरा’ में डायरेक्शन के साथ-साथ मेघना एडिटिंग में भी शामिल हैं. उन्होंने चारु श्री रॉय के साथ फिल्म की एडिटिंग की है. कहानी और स्क्रीनप्ले की जिम्मेदारी मेघना ने यश केसवानी और सीमा अग्रवाल के साथ मिलकर संभाली है.

एक्शन से लेकर कैमरे तक, टीम भी दमदार

‘दायरा’ के एक्शन की जिम्मेदारी परवेज शेख ने संभाली है. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी सौरभ गोस्वामी ISC ने की है. वहीं प्रोडक्शन डिजाइन का काम सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे ने संभाला है. यानी फिल्म की कहानी जितनी इंटेंस है, उसके पीछे की टेक्निकल टीम भी उतनी ही मजबूत रखी गई है.

‘दायरा' से जुड़ी एक और खास बात काफी दिलचस्प है. फिल्म के जरिए म्यूजिक कंपोजर अमित त्रिवेदी और दिग्गज गीतकार गुलजार पहली बार साथ काम कर रहे हैं. गुलजार का नाम अपने आप में हिंदी सिनेमा के गीतों की एक पूरी विरासत है, ऐसे में अमित त्रिवेदी के साथ उनकी यह पहली कोलैबोरेशन फिल्म के म्यूजिक को लेकर भी उम्मीदें बढ़ाती है.

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‘दायरा’ की ‘वाइब’ से होगी बॉक्स ऑफिस भिड़ंत

अब फिल्म की रिलीज की बात करें तो ‘दायरा’ 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. लेकिन इसी दिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा की कॉमेडी फिल्म ‘वाइब’ से होगी. 18 सितंबर को दर्शकों के सामने एक तरफ मेघना गुलजार की इन्वेस्टिगेशन-थ्रिलर, तो दूसरी तरफ कॉमेडी का तड़का होगा.

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