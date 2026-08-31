scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर चल रही थी चूहे की दावत, वीडियो वायरल होते ही हुई कार्रवाई

सूरत रेलवे स्टेशन का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रेलवे स्टेशन के एक टी स्टॉल पर कांच की बॉक्स में चूहा पफ खाते हुए नजर आ रहा है. इस वीडियो ने रेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Advertisement
X
सूरत रेलवे स्टेशन पर चूहे की पार्टी
सूरत रेलवे स्टेशन पर चूहे की पार्टी

सूरत रेलवे स्टेशन से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. यह रेलवे प्रशासन की कार्यप्रणाली और खाने-पीने के स्टॉल्स की स्वच्छता व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है. सूरत रेलवे स्टेशन के एक टी स्टॉल के कांच के बॉक्स में रखे पफ को चूहा खाते हुए नजर आया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है. 

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया. आनन फानन में रेलवे द्वारा वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए सूरत रेलवे स्टेशन पर स्थित टी स्टॉल्स में साफ-सफाई कराई गई. सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो सूरत रेलवे स्टेशन के मैसर्स दिनेश एसोसिएट्स टी स्टॉल का है.

वीडियो में दिख रहा है कि एक चूहा कांच के बॉक्स में रखे पफ को बड़े ही मज़े से खा रहा है. सोश्यल मीडिया पर वायरल हुआ यह वीडियो 29 अगस्त शनिवार करीब 3:15 से 3:45 बजे के बीच का है. उस समय स्टेशन पर मौजूद एक यात्री की नजर कांच के डिस्प्ले बॉक्स पर पड़ी. यात्री ने फौरन अपने मोबाइल फोन से इसका वीडियो बनाया.

सम्बंधित ख़बरें

घटना को लेकर खड़े हुए कई सवाल. (Photo: Screengrabs)
महिला ने अचानक खोला कार का गेट, टकराने से स्कूटी सवार की मौत
Surat Nidhi Singh Suicide Case
सूरत में BJP नेता की बहू ने की आत्महत्या, पति पर ये संगीन आरोप
समय पर इलाज नहीं मिलता तो हो सकता था बड़ा खतरा.(Photo: Sanjay Singh J Rathod/ITG)
सेफ्टी पिन मुंह में डाली और निगल गया मासूम... डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान
Surat Bus Accident
सूरत में खचाखच भरी बस में चढ़ना युवक को पड़ा भारी
1 घंटे की सर्जरी में बची जान.(Photo:ITG)
गर्दन से घुसकर मुंह से पार हुआ 3 फीट का सरिया, तीसरी मंजिल से गिरा बच्चा

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने रेलवे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना शुरू कर दिया. लोगों ने इसे गंभीर लापरवाही बताया. लोगों ने सवाल किया कि खाने की गुणवत्ता और साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? वहीं, इस घटना ने रेलवे के हालिया स्वच्छता अभियानों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. कुछ ही दिन पहले पश्चिम रेलवे की ओर से सूरत और उधना रेलवे स्टेशनों पर संचालित फूड स्टॉल्स में विशेष ‘डीप क्लीनिंग’ और सैनिटाइजेशन अभियान चलाए जाने की बातें की जा रही थी. अब इस वीडियो के बाद स्वच्छता अभियान को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.  

Advertisement

यह भी पढ़ें: खाने में कीड़ा मिलने का दावा, Pune की Paul Bakery पर उठे स्वच्छता के सवाल

वायरल वीडियो पर रेलवे ने तत्काल संज्ञान लिया. रेलवे के कमर्शियल विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 'दिनेश एसोसिएट्स टी स्टॉल' की सफाई कराई और इसे बंद करा दिया. साथ ही, रेलवे प्रशासन की ओर से मामले में कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. कहा जा रहा है कि यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ इस तरह की लापरवाही किए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही, संबंधित स्टॉल का कॉन्ट्रैक्ट भी स्थाई रूप से समाप्त या निलंबित कर दिया जाएगा. 

पश्चिम रेलवे के CPRO विनीत अभिषेक ने आजतक से इस वायरल वीडियो को लेकर पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि यह वीडियो 29 अगस्त शनिवार की सुबह सूरत रेलवे स्टेशन के प्लेटफ़ार्म नंबर एक का ही है. उन्होंने बताया कि मामले का संज्ञान लेते हुए स्टॉल को तुरंत बंद करा गया. साथ ही, मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Daayra Trailer Release: करीना vs पृथ्वीराज! ‘दायरा’ में होगी सिस्टम से जंग, ट्रेलर ने बढ़ाई एक्साइटमेंट |
    नोएडा में 16 वर्षीय छात्रा से स्लीपर बस में गैंगरेप, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार |
    यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज, लखनऊ में पार्टी ने रखी कार्यशाला |
    अलीगढ़ में 25 साल के कॉलेज कर्मचारी की मौत से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस |
    नेपाल आपदा में भी चीन वही कर रहा जो कोरोना काल में किया था! ऐसा करने पर सीधा जेल! |
    दिल्ली में 47 लाख, महाराष्ट्र के SIR ड्राफ्ट रोल से 2 करोड़ 7 लाख वोटर्स के नाम कटे, ऐसे करें चेक |
    एक फैन ने बनाया था स्पाइडरमैन का ये अवतार, मार्वल ने सिर्फ 220 डॉलर में खरीदा |
    पोर्न ऐप के नाम पर साइबर ठगी का नया खतरा, Facebook-Instagram Ads से APK डाउनलोड करा रहे ठग, I4C की एडवाइजरी |
    Aloo Tikki Recipes: आलू टिक्की के शौकीन हैं तो ट्राई करें ये 6 वैरायटी, हर एक का स्वाद है लाजवाब |
    Rule Change 1st September: कुछ घंटे बाद देश में लागू होंगे ये 5 बड़े बदलाव, रसोई से लेकर आपकी जेब तक असर
    Advertisement