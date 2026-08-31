रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर चल रही थी चूहे की दावत, वीडियो वायरल होते ही हुई कार्रवाई

सूरत रेलवे स्टेशन से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. यह रेलवे प्रशासन की कार्यप्रणाली और खाने-पीने के स्टॉल्स की स्वच्छता व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है. सूरत रेलवे स्टेशन के एक टी स्टॉल के कांच के बॉक्स में रखे पफ को चूहा खाते हुए नजर आया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है.

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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया. आनन फानन में रेलवे द्वारा वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए सूरत रेलवे स्टेशन पर स्थित टी स्टॉल्स में साफ-सफाई कराई गई. सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो सूरत रेलवे स्टेशन के मैसर्स दिनेश एसोसिएट्स टी स्टॉल का है.

वीडियो में दिख रहा है कि एक चूहा कांच के बॉक्स में रखे पफ को बड़े ही मज़े से खा रहा है. सोश्यल मीडिया पर वायरल हुआ यह वीडियो 29 अगस्त शनिवार करीब 3:15 से 3:45 बजे के बीच का है. उस समय स्टेशन पर मौजूद एक यात्री की नजर कांच के डिस्प्ले बॉक्स पर पड़ी. यात्री ने फौरन अपने मोबाइल फोन से इसका वीडियो बनाया.

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने रेलवे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना शुरू कर दिया. लोगों ने इसे गंभीर लापरवाही बताया. लोगों ने सवाल किया कि खाने की गुणवत्ता और साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? वहीं, इस घटना ने रेलवे के हालिया स्वच्छता अभियानों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. कुछ ही दिन पहले पश्चिम रेलवे की ओर से सूरत और उधना रेलवे स्टेशनों पर संचालित फूड स्टॉल्स में विशेष ‘डीप क्लीनिंग’ और सैनिटाइजेशन अभियान चलाए जाने की बातें की जा रही थी. अब इस वीडियो के बाद स्वच्छता अभियान को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

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वायरल वीडियो पर रेलवे ने तत्काल संज्ञान लिया. रेलवे के कमर्शियल विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 'दिनेश एसोसिएट्स टी स्टॉल' की सफाई कराई और इसे बंद करा दिया. साथ ही, रेलवे प्रशासन की ओर से मामले में कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. कहा जा रहा है कि यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ इस तरह की लापरवाही किए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही, संबंधित स्टॉल का कॉन्ट्रैक्ट भी स्थाई रूप से समाप्त या निलंबित कर दिया जाएगा.

पश्चिम रेलवे के CPRO विनीत अभिषेक ने आजतक से इस वायरल वीडियो को लेकर पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि यह वीडियो 29 अगस्त शनिवार की सुबह सूरत रेलवे स्टेशन के प्लेटफ़ार्म नंबर एक का ही है. उन्होंने बताया कि मामले का संज्ञान लेते हुए स्टॉल को तुरंत बंद करा गया. साथ ही, मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है.

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