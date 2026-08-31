scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अलीगढ़ में 25 साल के कॉलेज कर्मचारी की मौत से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

अलीगढ़ में सोमवार सुबह राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल कॉलेज के 25 वर्षीय कर्मचारी अंकित का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई. मदराक गांव स्थित कॉलेज में सुबह करीब 9 बजे कुछ कर्मचारियों ने शव देखा, जिसके बाद पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे.

Advertisement
X
अलीगढ़ में कॉलेज कर्मचारी की मौत से सनसनी. (Photo: Representational )
अलीगढ़ में कॉलेज कर्मचारी की मौत से सनसनी. (Photo: Representational )

अलीगढ़ में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बाहरी इलाके में स्थित एक शिक्षण संस्थान के 25 वर्षीय कर्मचारी का शव पेड़ से लटका मिला. घटना मदराक गांव स्थित राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल कॉलेज की है. मृतक की पहचान कॉलेज कर्मचारी अंकित के रूप में हुई है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. 

पुलिस के मुताबिक सोमवार सुबह करीब 9 बजे कॉलेज के कुछ कर्मचारियों की नजर पेड़ से लटके अंकित के शव पर पड़ी.इसके बाद घटना की जानकारी आसपास के लोगों और पुलिस को दी गई. कुछ ही देर में मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए.घटना की सूचना मिलने पर अंकित के परिजन भी मौके पर पहुंचे.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
परिजनों ने अंकित की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए कुछ लोगों पर शक जाहिर किया है. उनका कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जानी चाहिए. हालांकि, अभी तक पुलिस ने मौत के कारणों को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं बताया है. सूचना के बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. सर्कल ऑफिसर कमलेश कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Statement on the politics of Muslims versus Hindutva (Photo- ITG)
'मैं खुल्लम खुल्ला हिंदूवादी नेता, विपक्ष ले जाए पूरा मुस्लिम वोट'
Shahi Chief Mufti speaks on the statement regarding the offering of Namaz
हनुमानगढ़ी में नमाज के दावे पर अलीगढ़ से उठी निष्पक्ष जांच की मांग
IAS Aunjaneya Kumar Singh
यूपी में 17 IAS के तबादले, आंजनेय सिंह को नहीं मिला एक्सटेंशन
लड़ाई के चलते लड़के के कान में घुसा सरिया, हालत गंभीर
aligarh kanwariya performs
सावन में दिखा भक्ति का अनोखा रूप, कीलों पर लेटा कांवड़िया
Advertisement

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अंकित की मौत आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की परिस्थितियों को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नेपाल आपदा में भी चीन वही कर रहा जो कोरोना काल में किया था! जेल-जुर्माने से डरा रहा |
    दिल्ली में 47 लाख, महाराष्ट्र के SIR ड्राफ्ट रोल से 2 करोड़ 7 लाख वोटर्स के नाम कटे, ऐसे करें चेक |
    एक फैन ने बनाया था स्पाइडरमैन का ये अवतार, मार्वल ने सिर्फ 220 डॉलर में खरीदा |
    पोर्न ऐप के नाम पर साइबर ठगी का नया खतरा, Facebook-Instagram Ads से APK डाउनलोड करा रहे ठग, I4C की एडवाइजरी |
    Aloo Tikki Recipes: आलू टिक्की के शौकीन हैं तो ट्राई करें ये 6 वैरायटी, हर एक का स्वाद है लाजवाब |
    Rule Change 1st September: कुछ घंटे बाद देश में लागू होंगे ये 5 बड़े बदलाव, रसोई से लेकर आपकी जेब तक असर |
    Duleep Trophy: 'वैभव को तुरंत टेस्ट टीम में लाओ', सूर्यवंशी की बल्लेबाजी ने उड़ाए फैन्स के होश, क्या बन पाएंगे अगला सहवाग? |
    CRC में रेस्ट करती हैं एयर होस्टेज... ये प्लेन में होता कहां है और दिखता क्यों नहीं? |
    मां ने बॉयफ्रेंड के लिए डांटा तो बेटी ने जोखिम में डाली जान |
    ड्राइवर ने ही की थी हिंदूवादी नेता धीरेंद्र प्रताप की हत्या, ऐसे द‍िया जुर्म को अंजाम
    Advertisement