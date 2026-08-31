अलीगढ़ में 25 साल के कॉलेज कर्मचारी की मौत से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

अलीगढ़ में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बाहरी इलाके में स्थित एक शिक्षण संस्थान के 25 वर्षीय कर्मचारी का शव पेड़ से लटका मिला. घटना मदराक गांव स्थित राजेंद्र सिंह इंटरनेशनल कॉलेज की है. मृतक की पहचान कॉलेज कर्मचारी अंकित के रूप में हुई है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

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पुलिस के मुताबिक सोमवार सुबह करीब 9 बजे कॉलेज के कुछ कर्मचारियों की नजर पेड़ से लटके अंकित के शव पर पड़ी.इसके बाद घटना की जानकारी आसपास के लोगों और पुलिस को दी गई. कुछ ही देर में मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए.घटना की सूचना मिलने पर अंकित के परिजन भी मौके पर पहुंचे.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

परिजनों ने अंकित की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए कुछ लोगों पर शक जाहिर किया है. उनका कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जानी चाहिए. हालांकि, अभी तक पुलिस ने मौत के कारणों को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं बताया है. सूचना के बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. सर्कल ऑफिसर कमलेश कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

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पुलिस अधिकारी के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अंकित की मौत आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की परिस्थितियों को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है.

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