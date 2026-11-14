India's Cleanest Himalayan City: न नैनीताल, न मसूरी... उत्तराखंड के इस शहर को मिला भारत के सबसे साफ हिमालयी शहर का खिताब

India's Cleanest Himalayan City: सर्दियों में अगर आप उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं और आपको साफ-सुथरी जगह देखना पसंद है. तो इस बार रुद्रपुर को भी अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित यह शहर अपनी साफ-सफाई के साथ-साथ धार्मिक स्थलों और आसपास के पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है.

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इतना ही नहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में रुद्रपुर को भारत का सबसे स्वच्छ हिमालयी शहर चुना गया है. बता दें कि रुद्रपुर को कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से नैनीताल और कुमाऊं की कई खूबसूरत जगहों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. आइए रुद्रपुर में घूमने की जगहों के बारे में जानते हैं, जिनको आप अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

रुद्रपुर में घूमने की जगहें

रुद्रपुर की यात्रा के दौरान आप सबसे पहले अटरिया देवी मंदिर जा सकते हैं. शहर के केंद्र से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है. खासतौर पर नवरात्रि के दौरान यहां श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिलती है.

इसके अलावा, लेक पैराडाइज भी रुद्रपुर की लोकप्रिय जगहों में शामिल है. कल्याणी नदी के पास स्थित इस झील के आसपास आप सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं. यहां परिवार और दोस्तों के साथ घूमने का अच्छा मौका मिलता है. अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर शांत माहौल में समय बिताना चाहते हैं, तो यह जगह पसंद आ सकती है.

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रुद्रपुर से घूम आएं नैनीताल और जिम कॉर्बेट

रुद्रपुर की खासियत यह है कि यहां से कुमाऊं के कई मशहूर पर्यटन स्थलों तक सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है. शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर नैनीताल स्थित है. यहां नैनी झील में बोटिंग करने, माल रोड पर घूमने और पहाड़ों के खूबसूरत नजारे देखने का मजा ले सकते हैं.

वहीं, वन्यजीवों और जंगल सफारी के शौकीन लोग रुद्रपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जा सकते हैं. यह देश के फेमस टाइगर रिजर्व में शामिल है. यहां सफारी के दौरान बाघ, हाथी, हिरण और कई तरह के पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का मौका मिलता है.

इसके अलावा, आप अपनी यात्रा में भीमताल, नौकुचियाताल और सातताल को भी शामिल कर सकते हैं. ये झीलें पहाड़ों के बीच अपनी खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए जानी जाती हैं. यहां बोटिंग करने और प्रकृति के बीच समय बिताने का अलग ही मजा है.

रुद्रपुर घूमने का सही समय

रुद्रपुर और आसपास की जगहों को घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय अच्छा रहता है. इस दौरान मौसम सुहावना होता है और नैनीताल समेत कुमाऊं के दूसरे पर्यटन स्थलों की सैर करना आसान रहता है. हालांकि, मानसून में पहाड़ी रास्तों पर बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए यात्रा की योजना सावधानी से बनानी चाहिए.

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