लखनऊ में 50 लाख की चोरी... सेंध लगाकर घर में घुसे चोरी, पूरी घटना CCTV में हो गई कैद

लखनऊ के मड़ियांव इलाके में चोरी की वारदात सामने आई है. यहां एक घर में सेंध लगाकर 50 लाख के गहने और करीब 1.75 लाख कैश चोरी कर लिए गए. घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था. यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

सीसीटीवी में कैद हुए चोर. (Photo: Screengrab)
यूपी की राजधानी लखनऊ के मड़ियांव इलाके में चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया. यह घटना 18 अक्टूबर की रात करीब 2:30 बजे हुई, चोरों ने यहां हर्षित सैनी नाम के युवक के घर में सेंध लगा दी और 50 लाख से ज्यादा के जेवरात व कैश चोरी कर लिया. पुलिस इस मामले में जांच कर रही है.

पीड़ित हर्षित सैनी ने कहा कि उसकी बहन की मार्च में शादी होने वाली थी, इसलिए घर में सोने और चांदी के गहने रखे हुए थे. चोरी के दौरान घर में कोई मौजूद नहीं था. चोर करीब 50 लाख रुपये के गहने और लगभग 1,75,000 रुपये कैश चुरा ले गए हैं.

यहां देखें Video

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वॉड की मदद से जांच की. चोरी की यह पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि चोर कमरों में घुसते हैं, लाइट ऑन करते हैं और फिर बड़े आराम से सामान समेटते हैं. सीसीटीवी में चोरों की शक्ल साफ दिखाई दे रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, फुटेज से आरोपी की पहचान करने में मदद मिलेगी. जल्द ही आरोपियों का पता लगा लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: Video: हाथ में हाथ डाले पहुंचे 'बंटी-बबली', युवती ने अकेले तोड़ा लॉक और हो गई फरार, गुरुग्राम में स्कूटी चोरी की अनोखी वारदात

इस वारदात से मड़ियांव इलाके में दहशत फैल गई. पीड़ित हर्षित सैनी ने कहा कि चोरों ने घर में सेंध लगाई, और अंदर जाकर तिजोरी के ताले तोड़कर गहने और नकदी निकाल ली. पुलिस के अनुसार, गहन जांच के बाद जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे. चोरी गए सामान की बरामदगी की भी पूरी कोशिश की जा रही है. इस वारदात से पीड़ित परिवार को काफी नुकसान पहुंचा है.

