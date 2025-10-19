लखनऊ में 50 लाख की चोरी... सेंध लगाकर घर में घुसे चोरी, पूरी घटना CCTV में हो गई कैद

यूपी की राजधानी लखनऊ के मड़ियांव इलाके में चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया. यह घटना 18 अक्टूबर की रात करीब 2:30 बजे हुई, चोरों ने यहां हर्षित सैनी नाम के युवक के घर में सेंध लगा दी और 50 लाख से ज्यादा के जेवरात व कैश चोरी कर लिया. पुलिस इस मामले में जांच कर रही है.

पीड़ित हर्षित सैनी ने कहा कि उसकी बहन की मार्च में शादी होने वाली थी, इसलिए घर में सोने और चांदी के गहने रखे हुए थे. चोरी के दौरान घर में कोई मौजूद नहीं था. चोर करीब 50 लाख रुपये के गहने और लगभग 1,75,000 रुपये कैश चुरा ले गए हैं.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वॉड की मदद से जांच की. चोरी की यह पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि चोर कमरों में घुसते हैं, लाइट ऑन करते हैं और फिर बड़े आराम से सामान समेटते हैं. सीसीटीवी में चोरों की शक्ल साफ दिखाई दे रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, फुटेज से आरोपी की पहचान करने में मदद मिलेगी. जल्द ही आरोपियों का पता लगा लिया जाएगा.

इस वारदात से मड़ियांव इलाके में दहशत फैल गई. पीड़ित हर्षित सैनी ने कहा कि चोरों ने घर में सेंध लगाई, और अंदर जाकर तिजोरी के ताले तोड़कर गहने और नकदी निकाल ली. पुलिस के अनुसार, गहन जांच के बाद जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे. चोरी गए सामान की बरामदगी की भी पूरी कोशिश की जा रही है. इस वारदात से पीड़ित परिवार को काफी नुकसान पहुंचा है.

