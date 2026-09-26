मर्डर या सुसाइड? गुवाहाटी के होमस्टे में मिली छात्रा की लाश, बॉयफ्रेंड हिरासत में

गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की छात्रा निमिषा ठाकुरिया शनिवार सुबह गुवाहाटी के अजारा इलाके में एक होमस्टे में बेहोश पाई गई थी. बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने धारापुर के पास NH-17 को जाम कर दिया और न्याय व मौत से जुड़ी परिस्थितियों की गहन जांच की मांग की.

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पुलिस के अनुसार, निमिषा के बॉयफ्रेंड आसिफ अली ने दावा किया है कि उसने आत्महत्या की है. DCP वेस्ट बोलिन देओरी ने कहा कि आसिफ ने पुलिस को बताया कि निमिषा ने कथित तौर पर छत के पंखे से फांसी लगा ली थी.

हालांकि, पुलिस ने कहा है कि दावे की पुष्टि की जा रही है और सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस ने आसिफ अली को हिरासत में लिया है.

पुलिस घटनाओं के क्रम, होमस्टे के हालात और अन्य उपलब्ध सबूतों की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि असल में क्या हुआ था.

इस बीच, निमिषा की मौत के बाद स्थानीय निवासियों ने गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धारापुर में उसके घर के पास विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में लोग NH-17 पर जमा हुए और गुवाहाटी को एयरपोर्ट से जोड़ने वाली मुख्य सड़क को जाम कर दिया.

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प्रदर्शनकारियों ने निमिषा की मौत की उचित जांच की मांग की. बताया जा रहा है कि मजिस्ट्रियल जांच में मृतका के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे परिवार और स्थानीय निवासियों के मन में और सवाल उठ रहे हैं.

वहीं, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस नतीजों का इंतजार कर रही है. सड़क जाम होने से एयरपोर्ट के रास्ते पर ट्रैफिक बाधित हुआ, जबकि पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी विरोध स्थल पर पहुंचे.

बताया जा रहा है कि निमिषा ठाकुरिया गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी और धारापुर की रहने वाली थी. उसकी मौत से जुड़ी परिस्थितियों का अभी तक पक्का पता नहीं चल पाया है और जांच चल रही है.

(Input: Purna Bikash)

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