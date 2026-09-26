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2 साथी, साजिश फिर हैमर अटैक... भोपाल में बुजुर्ग संग बर्बरता की मास्टरमाइंड निकली केयरटेकर

भोपाल की श्रीराम कॉलोनी में 71 साल के बुजुर्ग पर हुए हमले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस वारदात को महिला केयरटेकर ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था. अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इस हमले में कुछ और लोग भी शामिल थे, हमले का मोटिव क्या था?

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मामले का खुलासा करती पुलिस. (Photo_ITG)
मामले का खुलासा करती पुलिस. (Photo_ITG)

भोपाल के अवधपुरी थाना क्षेत्र की श्रीराम कॉलोनी में शुक्रवार दोपहर हुई सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है. 71 वर्षीय रिटायर्ड बुजुर्ग मोहन चौधरी पर घर में घुसे दो बदमाशों ने हथौड़े से सिर पर कई वार कर दिए. हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है.  पुलिस के मुताबिक, इस पूरी वारदात की साजिश घर में काम करने वाली केयरटेकर महिला ने अपने दो पुरुष मित्रों के साथ मिलकर रची थी.

जानकारी के मुताबिक, मोहन चौधरी पन्ना की हीरा खदान से रिटायर्ड कर्मचारी हैं. वह अपनी पत्नी के साथ अवधपुरी की श्रीराम कॉलोनी में रहते हैं. बताया जा रहा है कि वारदात के समय घर में मोहन चौधरी, उनकी पत्नी और केयरटेकर महिला मौजूद थी. 

बुजुर्ग का इकलौता बेटा नौकरी पर गया हुआ था. शुक्रवार दोपहर केयरटेकर महिला बुजुर्ग की पत्नी को नहला रही थी. इसी दौरान उसके दो पुरुष मित्र घर में दाखिल हुए. अचानक मोहन चौधरी की नजर दोनों पर पड़ गई. उन्होंने घर में घुसे संदिग्ध युवकों का विरोध किया. इसी दौरान आरोपियों ने उन पर हथौड़े से हमला कर दिया. 

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सिर पर वार कर फरार हुए आरोपी

आरोपियों ने बुजुर्ग के सिर पर कई वार किए और मौके से फरार हो गए. बुजुर्ग के घायल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही अवधपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल मोहन चौधरी को इलाज के लिए एम्स भेजा गया. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है.

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क्या बोले पुलिस कमिश्नर?

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के मुताबिक, घटना के बाद पुलिस ने घर में मौजूद केयरटेकर महिला से पूछताछ की. महिला ने कथित तौर पर लूट की साजिश में अपनी भूमिका स्वीकार की. महिला ने अपने दो पुरुष मित्रों के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी. उसे जानकारी थी कि रिटायर्ड दंपति के पास काफी पैसा है और इसी लालच में लूट की योजना बनाई गई.

इन सवालों के जवाब तलाश रही पुलिस

अब पुलिस महिला और उसके दोनों पुरुष मित्रों से पूछताछ कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वारदात में कितने लोग शामिल थे, लूट का असल मकसद क्या था और हमले के पीछे पहले से कोई अन्य योजना तो नहीं बनाई गई थी?
 

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