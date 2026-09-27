कोलकाता के 5-स्टार होटल में युवती से छेड़छाड़, पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को दबोचा

कोलकाता के नामी पांच सितारा होटल के डिस्को में एक युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. 27 सितंबर की रात युवती अपने दोस्तों के साथ नाइटक्लब गई थी. जिस दौरान उसके साथ छेड़छाड़ हुई. इस मामले में पुलिस ने रविवार को 24 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया.

और पढ़ें

बता दें, शनिवार रात तकरीबन दो बजे युवती JW मैरियट के टॉय रूम डिस्को में अपने दोस्तों के साथ गई थी. यहां उसके साथ अश्लील और आपत्तिजनक व्यवहार किया गया. युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि एक समूह ने उन्हें गलत तरीके से रोका, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उनके साथ छेड़छाड़ और मारपीट कर वहां से फरार हो गए.

यह भी पढ़ें: हरियाणा: रामपाल के सतलोक आश्रम में 11 साल के बच्चे से छेड़छाड़, सेवादार गिरफ्तार

इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने पर प्रगति मैदान पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और उनकी मदद की. बाद में युवती और उसके दोस्तों ने थाने जाकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया. BNS की धारा 74, 79, 115(2), 126(2) और 54 के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने फौरन जांच शुरू कर मुख्य आरोपी की पहचान की. इस मामले में पुलिस ने रविवार को बेनियापुकुर इलाके में छापेमारी की.

Advertisement

मामले में प्रगति मैदान थाने में दर्ज केस नंबर 308 की जांच के सिलसिले में पुलिस ने बेनियापुकुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की. पुलिस ने बेनियापुकुर इलाके से रविवार को सुबह 11:40 बजे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी की पहचान मोहम्मद राफे अज़ीम के रूम में हुई है. उसकी उम्र 24 साल है. उसके परिवार के सदस्यों और पिता को गिरफ्तारी का कारण बताया गया. फिलहाल घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान के लिए जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----