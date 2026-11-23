सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे इरफान सिराज पाडो की सजा निलंबित कर दी है. कोर्ट ने उसे मेडिकल आधार पर जमानत दी है. दोषी करीब 18 साल से जेल में बंद है.

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जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस P.B. वराले की बेंच ने ये आदेश सुनाया. बेंच ने पाडो की गंभीर दिल से जुड़ी बीमारी और जेल में बिताई गई लंबी अवधि को ध्यान में रखा. उसकी मुख्य अपील साल 2018 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

गुजरात सरकार ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए मामले के गुण-दोष पर विचार करने का विरोध किया. हालांकि, सरकार ने पाडो की मेडिकल स्थिति को तथ्यात्मक रूप से सही माना. इसी कारण सिर्फ चिकित्सा आधार पर दी जा रही राहत को लेकर राज्य सरकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई.

क्या था गोधरा कांड?

27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगा दी गई थी. इस घटना में 58 लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले की सुनवाई के बाद 2011 में विशेष अदालत ने 31 लोगों को दोषी करार दिया था.

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