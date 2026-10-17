केरल में नए वक्फ बोर्ड का गठन, कांग्रेस की अगुवाई में UDF का बड़ा फैसला

केरल की यूडीएफ सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड का नए तौर से गठन किया है. मुस्लिम लीग के नेता एमसी मायिन हाजी को नए बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है. सरकार ने ऐसे समय में नया बोर्ड गठित किया है, जब पिछले बोर्ड के सदस्यों की योग्यता को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

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नए वक्फ बोर्ड में आईयूएमएल विधायक कुरुक्कोली मोइदीन को भी सदस्य बनाया गया है. हालांकि, बोर्ड में दो सदस्यों की नियुक्ति अभी नहीं की गई है. नए कानून में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है. इन दोनों सदस्यों की नियुक्ति एससी के आगे के आदेशों के आधार पर की जाएगी.

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दो सदस्यों की नियुक्ति पर अभी फैसला नहीं

राज्य सरकार ने वक्फ बोर्ड का गठन करते हुए अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों के नाम तय किए हैं, लेकिन दो पदों पर नियुक्ति को फिलहाल रोककर रखा गया है. इसकी वजह नए कानून में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से जुड़ा प्रावधान है. सरकार इन पदों पर नियुक्ति से पहले एससी के आगे के आदेशों का इंतजार करेगी.

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इस तरह नए बोर्ड का गठन पूरा होने के बावजूद दो सदस्यों के नाम अभी तय नहीं हुए हैं. आगे इन पदों पर नियुक्ति एससी के आदेश के आधार पर ही होगी. नए बोर्ड में मुस्लिम लीग के नेता एमसी मायिन हाजी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि आईयूएमएल विधायक कुरुक्कोली मोइदीन सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे.

पुराने बोर्ड का चार साल का कार्यकाल बाकी था

इससे पहले राज्य में एलडीएफ सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड नियुक्त किया गया था. उस बोर्ड का चार साल का कार्यकाल अभी बाकी था. इसी दौरान बोर्ड के सदस्यों की योग्यता को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी.

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पुराने बोर्ड का कार्यकाल बाकी होने और उसके सदस्यों की योग्यता से जुड़ी याचिका हाई कोर्ट में होने के बीच राज्य सरकार ने नया वक्फ बोर्ड गठित कर दिया. यूडीएफ सरकार के इस फैसले के बाद एमसी मायिन हाजी नए अध्यक्ष बने हैं. कुरुक्कोली मोइदीन को बोर्ड में सदस्य बनाया गया है.

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