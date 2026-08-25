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'गोवा में हमारी सरकार बनी तो 5 दिन में बैन होगा इथेनॉल मिक्स पेट्रोल', केजरीवाल का बड़ा ऐलान

अरविंद केजरीवाल ने गोवा में E20 पेट्रोल के खिलाफ टाउनहॉल के दौरान कहा कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारती है और उनकी सरकार बनती है, तो 10 मार्च के नतीजों के बाद पांच दिनों के अंदर गोवा में E20 पेट्रोल की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी.

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गोवा में E20 पेट्रोल को लेकर अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा.
गोवा में E20 पेट्रोल को लेकर अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गोवा में E20 पेट्रोल के खिलाफ दूसरा टाउनहॉल किया. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा. केजरीवाल ने कहा कि इनको लगता है कि जनता वोट तो हमें ही देगी, सरकार तो हमारी ही बनेगी. इनको यह अहंकार है कि जनता हमारे पास ही आएगी, कहां जाएगी.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में एक बार अगर गोवा और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी हार जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 10 मार्च को नतीजे आएंगे और 15 मार्च तक E20 वापस हो जाएगा. उन्होंने कहा कि गोवा के अंदर 87% लोग E20 की वजह से परेशान हैं. 87% लोग टू-व्हीलर ओन करते हैं और 47% लोग फोर-व्हीलर ओन करते हैं.

 अगर सब मिलकर एक बार ठान लें कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है, तो मुझे लगता है कि 5 दिन के अंदर अगर E20 वापस नहीं हो जाए, तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा. केजरीवाल ने कहा कि इस बार गोवा के अंदर आप हरा के दिखा दो, देखो E20 पांच दिन के अंदर वापस हो जाएगा.उन्होंने कहा कि अगर 10 मार्च 2027 के बाद हमारी सरकार बनती है, तो अगले 5 दिनों में गोवा में एथेनॉल मिले पेट्रोल की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी.

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सरकार पर लगाया था आरोप

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को आरोप लगाया था कि E20 यानी एथेनॉल मिले पेट्रोल से वाहनों के इंजन खराब हो रहे हैं और माइलेज कम हो रहा है. उन्होंने यह दावा E20 को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर किया. केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि इस नीति की वजह से चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. उनका कहना था कि करीब 25 लाख टन चीनी के बराबर गन्ने को एथेनॉल बनाने के लिए भेजा गया है.

हालांकि, केंद्र सरकार विपक्ष के इन दावों को पहले ही खारिज कर चुकी है और चीनी की कीमतें बढ़ने के लिए उद्योग को जिम्मेदार बताया है. केंद्र का कहना है कि घरेलू मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त चीनी का स्टॉक मौजूद है.केजरीवाल ने आरोप लगाया कि E20 की वजह से लोगों के इंजन खराब हो रहे हैं, फ्यूल सिस्टम प्रभावित हो रहे हैं और माइलेज में काफी कमी देखने को मिल रही है. उन्होंने कहा कि उन्हें हजारों WhatsApp मैसेज और कमेंट मिले हैं और लोग उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं.

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