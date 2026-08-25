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'मां बोल नहीं रही, लगता है मर गई', कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या के बाद बेटे से बोला पिता

अरावली जिले के शामलाजी में घर के काम को लेकर हुए विवाद में पति ने पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी पत्नी की लाश के पास बैठा रहा. मृतका के बेटे ने घर पहुंचकर मां को खून से लथपथ देखा. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति प्रभुदास गामेती को गिरफ्तार किया.

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पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार. (Photo: ITG)
पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार. (Photo: ITG)

गुजरात के अरावली जिले के शामलाजी में घरेलू कलह के चलते पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है. आरोप है कि पति ने घर के काम को लेकर हुए विवाद के दौरान पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से पत्नी की मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी पति अपनी पत्नी की लाश के पास ही बैठा रहा.

घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पति-पत्नी के बीच झगड़े के दौरान पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनकर पास में रहने वाली दो महिलाएं मौके पर पहुंची थीं. बताया गया है कि आरोपी का गुस्सा देखकर दोनों महिलाएं भी घबरा गईं. इसी दौरान पति ने पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी.

मामला शामलाजी थाना क्षेत्र के शामलपुर का बताया जा रहा है. घटना की जानकारी आसपास के लोगों को मिली तो बड़ी संख्या में पड़ोसी और अन्य लोग मौके पर पहुंचने लगे. लोगों के पहुंचने के बाद आरोपी वहां से भाग निकला. बाद में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति प्रभुदास गामेती को गिरफ्तार कर लिया.

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घर के काम को लेकर पति-पत्नी में हुआ विवाद

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मृतका कैलाशबेन के बेटे दीपक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. शिकायत में दीपक ने बताया कि शुक्रवार को वह गांव में स्थित कालिका माताजी मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य में मजदूरी करने गया था. इसी दौरान दोपहर में उसके रिश्तेदार संजयभाई ने उसे तुरंत घर जाने के लिए कहा.

संजयभाई की बात सुनकर दीपक तुरंत घर की ओर दौड़ा. जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां कैलाशबेन जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थीं. उनके सिर से खून बह रहा था. यह दृश्य देखकर दीपक स्तब्ध रह गया. इसी दौरान उसने देखा कि उसके पिता प्रभुदास भी कैलाशबेन की लाश के पास बैठे हुए थे.

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, दोपहर के समय पति-पत्नी के बीच घर के काम को लेकर विवाद हुआ था. इसी दौरान कैलाशबेन के चिल्लाने की आवाज सुनकर पास में रहने वाली नीलमबेन और विनीताबेन वहां दौड़कर पहुंची थीं. दोनों महिलाओं ने आरोपी पति का गुस्सा देखा तो वह भी घबरा गईं.

बताया गया है कि गुस्से में आए प्रभुदास ने अपने घर के पास ही पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया. कुल्हाड़ी के वार के बाद कैलाशबेन खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ीं. इसके बाद आरोपी अपनी पत्नी के पास ही बैठा रहा.

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पुलिस के अनुसार, दीपक दोपहर करीब पौने तीन बजे मजदूरी का काम करके घर लौटा था. घर पहुंचने पर उसने अपनी मां को जमीन पर खून से लथपथ देखा. उसने अपनी मां को जगाने की कोशिश की. इसी दौरान पास में बैठे उसके पिता ने दीपक से कहा कि उसकी मां कुछ बोल नहीं रही है और ऐसा लगता है कि उनकी मौत हो गई है.

इसके बाद दीपक ने अपने पिता से घटना के बारे में पूछा. पुलिस शिकायत के मुताबिक, प्रभुदास ने बताया कि दोपहर में घर के काम को लेकर उसका पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था. इसी दौरान गुस्से में आकर उसने कैलाशबेन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया.

घटना की जानकारी मिलने के बाद शामलाजी पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी प्रभुदास गामेती के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया. पुलिस ने आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया.

घटना की जानकारी फैलने के बाद शामलपुर में बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे थे. हालांकि लोगों के पहुंचने के बाद आरोपी वहां से भाग निकला. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

इस घटना में घरेलू काम को लेकर पति-पत्नी के बीच शुरू हुआ विवाद हत्या तक पहुंच गया. आरोप है कि गुस्से में पति ने पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया. पत्नी की मौत के बाद आरोपी उसके शव के पास बैठा रहा. मौके पर पहुंचीं दो महिलाओं ने भी आरोपी के गुस्से को देखकर डरने की बात सामने आई है.

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पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार 

पुलिस ने मृतका के बेटे की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया है. आरोपी पति प्रभुदास गामेती को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार, घटना घरेलू काम को लेकर हुए विवाद के बाद हुई. फिलहाल मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है.
 

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