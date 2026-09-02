scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बंद CCTV का फायदा उठाकर हैवानियत, फिंगरप्रिंट से खुला राज... कश्मीरी गेट बस गैंगरेप में पुलिस के हाथ लगे अहम सबूत

दिल्ली के कश्मीरी गेट बस गैंगरेप केस में पुलिस को अहम सबूत मिले हैं. जांच में पता चला कि घटना के समय बस का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था और आरोपियों ने इसका फायदा उठाया. बस से पीड़िता और दोनों आरोपियों की फिंगरप्रिंट मिली हैं, जो उनकी मौजूदगी साबित करती हैं.

Advertisement
X
कश्मीरी गेट बस गैंगरेप केस में फोरेंसिक जांच के दौरान पीड़िता और दोनों आरोपियों के फिंगरप्रिंट मिले हैं (Photo: ITG)
कश्मीरी गेट बस गैंगरेप केस में फोरेंसिक जांच के दौरान पीड़िता और दोनों आरोपियों के फिंगरप्रिंट मिले हैं (Photo: ITG)

दिल्ली की कश्मीरी गेट बस गैंगरेप केस में पुलिस को अहम फोरेंसिक सबूत मिले हैं. जांच में सामने आया है कि घटना के वक्त बस में लगा सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था और आरोपियों ने इसी का फायदा उठाया. बस से पीड़िता और दोनों आरोपियों की फिंगरप्रिंट भी मिली हैं, जिससे उनकी मौजूदगी की पुष्टि हो गई है. पुलिस जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने वाली है.

मामला 4 अगस्त का है, जब एक युवती नोएडा के परी चौक से इसी बस में लिफ्ट लेकर बैठी थी. इसके बाद उसके साथ गैंगरेप की वारदात हुई. पुलिस ने घटना की जांच में तेजी दिखाते हुए बस की गहन फोरेंसिक जांच कराई. 

जांच के दौरान पता चला कि बस में लगा सीसीटीवी कैमरा उस समय बंद पड़ा था, यानी घटना का कोई वीडियो सबूत कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया. पुलिस का मानना है कि आरोपियों को यह बात पहले से पता थी कि कैमरा खराब है और उन्होंने इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया.

सम्बंधित ख़बरें

डुप्लीकेट चाबी से घर में घुसे आरोपी और लूटपाट के बाद की हत्या (Photo: ITG)
नीचे सिमरन और प्रेमी दे रहे थे पहरा, ऊपर हो रहा था मौसा का कत्ल… दिल्ली के सनसनीखेज कांड का खुलासा
delhi 2 september traffic advisory
दिल्ली में आज इन रास्तों से बचकर निकलें, आई ट्रैफिक एडवाइजरी
Three friends drown in Sanjay Lake
दिल्ली: पांडव नगर की संजय झील में नहाने गए 3 दोस्तों की डूबने से मौत
delhi ncr sudden rain
दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, IMD ने जारी किया अलर्ट
Delhi extends Free Bus Travel
4 महीने में 8 करोड़ से ज्यादा फ्री राइड, सामने आया दिल्ली की महिलाओं का आंकड़ा

यह भी पढ़ें: 'हमसे कोई जानकारी शेयर नहीं की...', दिल्ली और नोएडा पुलिस आमने-सामने; स्लीपर बस में छात्रा के गैंगरेप का मामला

हालांकि सीसीटीवी फुटेज न मिलने के बावजूद पुलिस को दूसरे अहम सबूत हाथ लगे हैं. फोरेंसिक टीम ने बस के अंदर से फिंगरप्रिंट के नमूने लिए, जिनकी जांच में पीड़िता के साथ ही दोनों आरोपियों की उंगलियों के निशान भी बस में मौजूद पाए गए. 

Advertisement

इससे यह साबित होता है कि दोनों आरोपी उस समय बस में मौजूद थे. इसके अलावा पुलिस ने बस के ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप के कपड़े भी जब्त किए हैं, ताकि उनसे जुड़े सबूतों की भी जांच हो सके. बस की सीटों और स्टीयरिंग व्हील से भी फोरेंसिक सैंपल इकट्ठा किए गए हैं, जिनकी अभी जांच चल रही है.

पुलिस के मुताबिक अभी डीएनए रिपोर्ट आना बाकी है, जो इस केस में सबसे अहम सबूत मानी जा रही है. डीएनए रिपोर्ट से आरोपियों की भूमिका पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी. पुलिस का कहना है कि सभी सबूत जुटाने के बाद वह जल्द ही अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'फिल्में अमेरिका में ही बनें', डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, हॉलीवुड की बिगड़ी हालत, कनाडा भागे फिल्म मेकर्स! |
    वर्दी छिनी तो बन गए संत, मगर नहीं छोड़ी जिद... 26 साल बाद उसी CRPF वर्दी में लौटे गिरवर |
    बंद CCTV का फायदा उठाकर हैवानियत, फिंगरप्रिंट से खुला राज... कश्मीरी गेट बस गैंगरेप में पुलिस के हाथ लगे अहम सबूत |
    Trump On Hormuz: 'होर्मुज हमारे कब्जे में...', ट्रंप का एक बयान, फिर तेल की कीमतों से शेयर बाजारों तक भूचाल |
    खड़गे शुद्धीकरण विवाद के बीच राहुल गांधी के लिए बीजेपी ने कराया 'बुद्धि शुद्धि हवन' |
    चूहा पकड़ने के लिए लगाया था पिंजरा, अंदर फंस गया जहरीला कोबरा... सुबह देखा तो परिवार के उड़े होश |
    E20 Petrol से माइलेज घटे या गाड़ी खराब हो... यहां करें शिकायत, होगी जांच! गोवा CM का ऐलान |
    यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सीएम योगी देंगे कई बड़ी सौगातें  |
    मौसी को भेजा मेला दिखाने, पीछे से मौसा का कत्ल! 80 लाख के सोने के लालच में सिमरन ने जिम मालिक प्रेमी संग रचा खूनी खेल |
    मल्लिका शेरावत ने रिजेक्ट किया सलमान खान का शो बिग बॉस, ठुकराए करोड़ों, बोलीं- नहीं जाऊंगी
    Advertisement