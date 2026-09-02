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मल्लिका शेरावत ने रिजेक्ट किया सलमान खान का शो बिग बॉस, ठुकराए करोड़ों, बोलीं- नहीं जाऊंगी

सलमान खान के शो बिग बॉस 20 को लेकर फैन्स में उत्सुकता है और अफवाहें चल रही हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत भी शो का हिस्सा बनेंगी. हालांकि, मल्लिका ने इन अफवाहों को सख्ती से खारिज करते हुए कहा कि वे बिग बॉस 20 में नहीं जाएंगी.

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बिग बॉस में आएंगी मल्लिका (Photo: Social Media)
बिग बॉस में आएंगी मल्लिका (Photo: Social Media)

हर साल की तरह इस बार भी सलमान खान के शो बिग बॉस को लेकर काफी शोर है. फैन्स शो देखने के लिए काफी बेताब नजर आ रहे हैं. बिग बॉस 20 में कौन आएगा और कौन नहीं, इसको लेकर काफी बातें हो रही हैं. खबरें हैं कि बॉलीवुड क्वीन मल्लिका शेरावत भी सलमान के शो का हिस्सा बनने जा रही हैं. अब एक्ट्रेस ने इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है. 

बिग बॉस में जाएंगी मल्लिका 
हाल ही में एक्ट्रेस को यूट्यूबर अभिषेक मल्हान संग मुंबई में स्पॉट किया गया. मल्लिका को देखते ही पैपराजी उनके पास पहुंचे. पैपराजी ने उनसे पूछा कि क्या वो बिग बॉस 20 में जाएंगी या भविष्य में इस शो पर विचार करेंगी. मल्लिका ने सख्ती से जवाब दिया, नहीं. मैं तो नहीं जाऊंगी.

लेकिन अभिषेक की राय अलग थी. उन्होंने मल्लिका से कहा, आपको जाना चाहिए. मल्लिका ने हैरानी से पूछा, क्यों? अभिषेक ने समझाया, मैं बता रहा हूं, इनमें बिग बॉस वाइब है. यानी मल्लिका की पर्सनैलिटी और टेंपरमेंट इस रियलिटी शो के लिए सही है. 

ये पहला मौका नहीं है जब मल्लिका के बिग बॉस जाने की अफवाह उड़ी है. मल्लिका पहले भी बिग बॉस में शामिल होने की अफवाहों पर बोल चुकी हैं. 2025 में, जब यह खबरें आई थीं कि वो बिग बॉस 19 में जाएंगी, तो उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर साफ किया था, मैं बिग बॉस नहीं कर रही हूं और कभी नहीं करूंगी.

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एक्ट्रेस बताया कि उन्होंने पहले भी बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो ठुकराए हैं, क्योंकि उनका फॉर्मेट उन्हें पसंद नहीं आया. मल्लिका ने कहा है कि वो ट्रैवल, एडवेंचर, खाना या बातचीत वाले शोज में ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं, न कि बिग बॉस जैसे फॉर्मेट में, जहां प्रतियोगियों को घर के अंदर बंद कर 24 घंटे कैमरे में फिल्माया जाता है. 

फिलहाल मल्लिका करण जौहर के होस्ट कर रहे द ट्रेटर्स सीजन 2 में एक कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ रही हैं. लेटेस्ट एपिसोड तक वो एलिमिनेट नहीं हुई हैं और गेम में बनी हुई हैं. इसका फाइनल 3 सितंबर को होगा. मल्लिका ट्रेटर्स 2 की ट्रॉफी जीतती हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा. 


 

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