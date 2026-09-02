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मौसी को भेजा मेला दिखाने, पीछे से मौसा का कत्ल! 80 लाख के सोने के लालच में सिमरन ने जिम मालिक प्रेमी संग रचा खूनी खेल

रोहिणी सेक्टर 3 में बुजुर्ग राकेश खन्ना हत्याकांड में पुलिस ने सिमरन, चिराग, पारस और हिमांशु को गिरफ्तार किया है. सिमरन राकेश खन्ना के साले की बेटी है और हिमांशु उसका प्रेमी है, जो जिम का मालिक है. सिमरन ने घर का सेंट्रल लॉक खुलवाया, जिसके बाद चिराग और पारस ने हत्या को अंजाम दिया, जबकि सिमरन और हिमांशु बाहर खड़े होकर निगरानी करते रहे. राकेश खन्ना ने हाल ही में 80 लाख का फ्लैट बेचकर सोना खरीदा था, जिसे चुराने के लिए यह साजिश रची गई थी.

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डुप्लीकेट चाबी से घर में घुसे आरोपी और लूटपाट के बाद की हत्या (Photo: ITG)
डुप्लीकेट चाबी से घर में घुसे आरोपी और लूटपाट के बाद की हत्या (Photo: ITG)

रोहिणी सेक्टर 3 में बुजुर्ग राकेश खन्ना की हत्या के मामले में पुलिस जांच में अब सभी हत्यारों की पूरी पहचान सामने आ गई है. पुलिस ने सिमरन, चिराग, पारस और हिमांशु को गिरफ्तार किया है. हिमांशु सिमरन का प्रेमी और एक जिम का मालिक बताया जा रहा है. जांच में खुलासा हुआ है कि सिमरन राकेश खन्ना के साले की बेटी है और उसी ने पूरी साजिश की योजना बनाई थी.

पुलिस के मुताबिक वारदात वाले दिन सिमरन ने ही घर का सेंट्रल लॉक खुलवाया था, जिसके बाद चिराग और पारस अंदर दाखिल हुए और उन्होंने राकेश खन्ना की हत्या कर दी. हत्या के समय राकेश खन्ना घर में बिल्कुल अकेले थे. जब चिराग और पारस अंदर हत्या को अंजाम दे रहे थे, उसी दौरान सिमरन और हिमांशु बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर पूरी निगरानी कर रहे थे ताकि किसी को शक न हो.

यह भी पढ़ें: युवक के प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से हमला... किन्नर और उसके साथियों पर आरोप, दो लोगों को हिरासत में लिया

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जांच में यह भी सामने आया कि सिमरन को पहले से पता था कि उसके मौसा राकेश खन्ना ने हाल ही में करीब 80 लाख रुपये का एक फ्लैट बेचा था और उस पैसे को सोने में बदलवा लिया था. इसी सोने को चुराने की नीयत से सिमरन ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरा प्लान तैयार किया. 

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योजना के मुताबिक सिमरन ने अपनी मौसी यानी मृतक की पत्नी और घर के कुछ अन्य रिश्तेदारों को मेला दिखाने के बहाने बाहर भेज दिया था. रिश्तेदारों के जाते ही सिमरन और उसके साथियों ने अपनी साजिश को अंजाम दिया और राकेश खन्ना की हत्या कर दी.

हालांकि आरोपियों के हाथ घर से केवल करीब 1.5 लाख रुपये की ज्वेलरी ही लगी, क्योंकि बाकी ज्वेलरी राकेश खन्ना ने पहले ही कहीं छिपा रखी थी. पुलिस ने आरोपियों से लूटी हुई ज्वेलरी बरामद कर ली है और आगे की कार्रवाई जारी है.

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