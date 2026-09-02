चूहा पकड़ने के लिए लगाया था पिंजरा, अंदर फंस गया जहरीला कोबरा... सुबह देखा तो परिवार के उड़े होश

सोचिए, कोई व्यक्ति रात में घर में चूहा पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगाए. सुबह उठे तो मन में यही चल रहा हो कि चलो, आज एक चूहा तो फंसा होगा. लेकिन जैसे ही पिंजरे के पास पहुंचे, अंदर का नजारा देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाए. क्योंकि पिंजरे में चूहा नहीं, बल्कि जहरीला कोबरा फंसा हो. बिहार के बेतिया में कुछ ऐसा ही हुआ है.

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मामला जिले के नौतन थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर का है. मंगलवार सुबह यहां एक घर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब चूहा पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में एक बड़ा कोबरा सांप फंसा मिला. अब जरा पूरा मामला समझिए.

लक्ष्मीपुर में मुख्य सड़क के किनारे छबीला चौरसिया का घर है. परिवार पिछले कुछ दिनों से चूहों से परेशान था. घर में चूहों ने ऐसा आतंक मचा रखा था कि उनसे छुटकारा पाने के लिए पिंजरा लगाना पड़ा. पिंजरा घर के आसपास लगा दिया गया. रात बीती. सुबह हुई.

परिवार के लोग पिंजरा देखने पहुंचे. उन्हें उम्मीद थी कि अंदर कोई चूहा फंसा मिलेगा, लेकिन पिंजरे के अंदर जो था, उसे देखकर किसी की भी चीख निकल सकती थी. पिंजरे में एक बड़ा कोबरा फंसा हुआ था. वो भी ऐसा-वैसा नहीं. सांप लगातार फुफकार रहा था. परिवार के लोगों ने जैसे ही उसे देखा, उनके होश उड़ गए. पिंजरे में कोबरा देखकर परिवार के लोगों की हालत खराब थी.

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मामला घर तक सीमित नहीं रहा. आसपास के लोगों को खबर मिली तो ग्रामीण भी मौके पर पहुंचने लगे. देखते ही देखते वहां भीड़ जुट गई. लोग पिंजरे के आसपास खड़े होकर सांप को देखने लगे, लेकिन दूरी बनाकर. और ये जरूरी भी था. कोबरा बेहद जहरीला होता है.

स्थानीय प्रशासन और वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, ताकि सांप को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके. निशाना था चूहा... लेकिन फंस गया कोबरा. जिस पिंजरे को देखकर परिवार को लगा था कि आज चूहे से छुटकारा मिलेगा, उसी पिंजरे ने सुबह-सुबह पूरे घर को डरा दिया.

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