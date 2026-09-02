scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

संत बन गए थे गिरवर सिंह, 26 साल बाद फिर CRPF की वर्दी में लौटे

मुरैना के गिरवर सिंह तोमर की कहानी संघर्ष और हौसले की मिसाल है. 1991 में CRPF में हवलदार बने गिरवर सिंह को वरिष्ठ अधिकारी से विवाद के बाद 1999 में बर्खास्त कर दिया गया था. जिसके बाद वो संत बन गए थे.

Advertisement
X
गिरवर सिंह, जिन्हें 26 बाद फिर मिली सीआरपीएफ की वर्दी. (Photo: ITG)
गिरवर सिंह, जिन्हें 26 बाद फिर मिली सीआरपीएफ की वर्दी. (Photo: ITG)

मध्य प्रदेश के मुरैना के गिरवर सिंह तोमर की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. एक वक्त सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) की वर्दी पहनकर देश की सेवा करने वाले गिरवर सिंह को विभागीय कार्रवाई के बाद नौकरी गंवानी पड़ी. इसके बाद उन्होंने मंदिर में संत का जीवन अपना लिया, लेकिन वर्दी वापस पाने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी. करीब ढाई दशक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उनका संघर्ष रंग लाया और अब वे दोबारा CRPF की वर्दी में नजर आ रहे हैं.

1999 में हुए बर्खास्त तो बने संत, नौकरी के लिए नहीं छोड़ी कानूनी लड़ाई
जानकारी के अनुसार मुरैना के छिछावली गांव के रहने वाले गिरवर सिंह तोमर ने 1991 में CRPF में हवलदार के तौर पर सेवा शुरू की थी. करीब आठ साल तक नौकरी करने के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी से विवाद हुआ. इसके बाद उनके खिलाफ विभागीय जांच चली और 1999 में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. नौकरी छूटने के बाद गिरवर सिंह वापस मुरैना लौटे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें एक बिल्कुल अलग राह पर पहुंचा दिया. उन्होंने मंदिर में रहकर पूजा-पाठ और साधना शुरू कर दी. बाद में गुफा मंदिर पहुंचे, जहां वे गिरवर दास महाराज के नाम से संत के रूप में पहचाने जाने लगे.

हालांकि, जीवन की दिशा बदल गई थी, लेकिन पुरानी नौकरी को लेकर उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई. 1999 में उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. करीब आठ साल बाद 2007 में उनके पक्ष में फैसला आया, लेकिन CRPF की ओर से इस फैसले पर स्टे ले लिया गया. इसके बाद मामला दोबारा लंबी कानूनी प्रक्रिया में चला गया. फिर गिरवर सिंह ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की. वर्षों तक चली सुनवाई के बाद अगस्त 2025 में हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए नौकरी बहाल करने का आदेश दिया.

सम्बंधित ख़बरें

bhopal fake ips officer rishi kumar
फर्जी IPS ऋषि यादव चढ़ा पुलिस के हत्थे, स्पेलिंग मिस्टेक से खुला राज
Bhopal Ruckus in CJP
'यह दिल्ली नहीं, भोपाल है...', भोपाल CJP की मीटिंग में जमकर हंगामा
भोपाल ट्रेनिंग से अचानक गायब हुईं नेहा पच्चीसिया.(Photo:ITG)
एस्ट्रोलॉजी के शौक से लेकर FIR तक, ट्रेनिंग से गायब CSP नेहा पच्चीसिया
सीएम मोहन यादव ने ओरछा के ऐतिहासिक जहांगीर महल का नाम बदलने का संकेत दिया है. (Photo-फाइल)
अब जहांगीर महल का नाम बदलने की तैयारी? CM मोहन ने दिए ये संकेत
ग्वालियर में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला.(Photo:ITG)
बॉय कट बाल और मुंहबोले भाई का घर आना... पिता ने घोंटा बेटी का गला, मौत
Advertisement

26 साल बाद मिली वर्दी, बीजापुर में हुई तैनाती
आदेश के बावजूद जब उन्हें तत्काल सेवा में नहीं लिया गया तो उन्होंने अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजकर अपनी नियुक्ति की मांग जारी रखी. आखिरकार अगस्त 2026 में वह दिन आया जिसका इंतजार गिरवर सिंह ने 26 साल तक किया था. उनकी CRPF में वापसी हुई और उन्हें छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तैनाती मिली. आदेश मिलते ही उन्होंने वहां पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन की और फिर से वही वर्दी पहन ली, जिसे पाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा संघर्ष में गुजार दिया. इस दौरान गिरवर दास महाराज करीब दो दशक तक मंदिर सेवा से जुड़े रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Krishna Janmashtami 2026: श्रीकृष्ण के 4 अद्भुत रहस्य! जिन्हें सुनकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे |
    'भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों?': एक पैर से लाचार, ना बैसाखी-ना ट्राईसाइकिल... यूं स्कूल जाने को मजबूर बलिया की मासूम रागिनी |
    'फिल्में अमेरिका में ही बनें', डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, हॉलीवुड की बिगड़ी हालत, कनाडा भागे फिल्म मेकर्स! |
    वर्दी छिनी तो बन गए संत, मगर नहीं छोड़ी जिद... 26 साल बाद उसी CRPF वर्दी में लौटे गिरवर |
    बंद CCTV का फायदा उठाकर हैवानियत, फिंगरप्रिंट से खुला राज... कश्मीरी गेट बस गैंगरेप में पुलिस के हाथ लगे अहम सबूत |
    Trump On Hormuz: 'होर्मुज हमारे कब्जे में...', ट्रंप का एक बयान, फिर तेल की कीमतों से शेयर बाजारों तक भूचाल |
    खड़गे शुद्धीकरण विवाद के बीच राहुल गांधी के लिए बीजेपी ने कराया 'बुद्धि शुद्धि हवन' |
    चूहा पकड़ने के लिए लगाया था पिंजरा, अंदर फंस गया जहरीला कोबरा... सुबह देखा तो परिवार के उड़े होश |
    E20 Petrol से माइलेज घटे या गाड़ी खराब हो... यहां करें शिकायत, होगी जांच! गोवा CM का ऐलान |
    यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सीएम योगी देंगे कई बड़ी सौगातें 
    Advertisement