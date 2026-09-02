यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सीएम योगी देंगे कई बड़ी सौगातें 

यूपी में आउटसोर्स के जरिए काम कर रहे कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था की शुरुआत होने जा रही है. आउटसोर्स कार्मिकों के हित-संरक्षण, सेवा-सुरक्षा और मानव संसाधन प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी UPCOS का शुभारंभ किया जाएगा. लखनऊ में होने वाले कार्यक्रम में संपूर्ण आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन के डिजिटल एकीकरण की शुरुआत होगी. इस दौरान UPCOS के पोर्टल और वेबसाइट की लॉन्चिंग भी की जाएगी. कार्यक्रम में निगम के लोगो का अनावरण होगा और आउटसोर्स कार्मिकों को चेक भी वितरित किए जाएंगे.

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अधिकारियों का कहना है कि आउटसोर्स कार्मिकों से जुड़े मानव संसाधन प्रबंधन को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का उद्देश्य व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है. UPCOS के जरिए आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन का डिजिटल एकीकरण किया जाएगा. इस पहल में तकनीक को व्यवस्था का आधार बनाया गया है. इससे मानव संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया को एक डिजिटल ढांचे में लाने की कोशिश की जाएगी. सरकार की ओर से इस पहल के केंद्र में पारदर्शिता, सेवा-सुरक्षा और कार्मिकों के हितों का संरक्षण रखा गया है.

आज लॉन्च होगा UPCOS पोर्टल

लखनऊ में होने वाले कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के पोर्टल और वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा. पोर्टल की शुरुआत के साथ आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन को डिजिटल माध्यम से एकीकृत करने की दिशा में औपचारिक कदम आगे बढ़ेगा. वेबसाइट और पोर्टल की लॉन्चिंग इस पूरी पहल का अहम हिस्सा होगी. इसके जरिए आउटसोर्स सेवाओं से जुड़ी मानव संसाधन व्यवस्था को तकनीक आधारित स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है. कार्यक्रम में केवल निगम और डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत ही नहीं होगी, बल्कि आउटसोर्स कार्मिकों को चेक का वितरण भी किया जाएगा. इससे कार्यक्रम का सीधा जुड़ाव कार्मिकों से भी रहेगा. आउटसोर्स कर्मचारियों के हित-संरक्षण और सेवा-सुरक्षा को इस नई व्यवस्था का प्रमुख हिस्सा बताया गया है. ऐसे में चेक वितरण को भी कार्यक्रम के महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर रखा गया है. UPCOS की पहचान के लिए तैयार किए गए लोगो का भी कार्यक्रम के दौरान अनावरण किया जाएगा. निगम के पोर्टल और वेबसाइट के साथ लोगो की लॉन्चिंग इस नई व्यवस्था को एक अलग पहचान देगी. डिजिटल प्लेटफॉर्म, निगम और उसके लोगो के एक साथ शुभारंभ के जरिए आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन की नई व्यवस्था को औपचारिक रूप से सामने लाया जाएगा.

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आउटसोर्स कार्मिकों के हित-संरक्षण, सेवा-सुरक्षा और पारदर्शी मानव संसाधन प्रबंधन की दिशा में उत्तर प्रदेश एक नई शुरुआत करने जा रहा है।



लखनऊ में आज संपूर्ण आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन के डिजिटल एकीकरण हेतु उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) का शुभारंभ होगा। साथ ही, UPCOS के… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 2, 2026

कार्मिकों के हित और सेवा-सुरक्षा पर फोकस

अधिकारियों का कहना है कि आउटसोर्स कार्मिक किसी भी व्यवस्था में अपनी सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका के साथ देते हैं. ऐसे में उनके हितों की सुरक्षा और सेवा से जुड़े मामलों में पारदर्शिता को लेकर यह पहल अहम मानी जा रही है. UPCOS के जरिए सरकार आउटसोर्स कार्मिकों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. सेवा-सुरक्षा और हित-संरक्षण को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास इसी सोच का हिस्सा है. इस पूरी पहल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष तकनीक है. आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन के डिजिटल एकीकरण से व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है. सरकार की ओर से इस पहल को तकनीक से पारदर्शिता और व्यवस्था से सुरक्षा की सोच से जोड़ा गया है. यानी डिजिटल माध्यम के जरिए मानव संसाधन प्रबंधन को एक व्यवस्थित ढांचे में लाने का प्रयास किया जा रहा है.

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