भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बिसलेरी इंटरनेशनल के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है. आरोप है कि कंपनी के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के सैंपल टेस्ट में यह सुरक्षित नहीं पाया गया है. सैंपल तय ब्रोमेट लिमिट के हिसाब से नहीं था. जो मानकों का उल्लंघन है. पानी के सैंपल में पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) पाए जाने के कारण इसे 'असुरक्षित' करार दिया गया है. FSSAI के इस एक्शन के बाद ये जानना जरूरी है कि क्या बोतल बंद साफ दिखने वाले पानी में भी खतरनाक केमिकल हो सकते हैं? इस बारे में डॉक्टरों से जानते हैं.

और पढ़ें

मैक्स हॉस्पिटल मेें इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर एंड एचओडी डॉ. राजीव डांग ने इस बारे में बताया है. डॉ राजीव कहते हैं कि पानी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन अगर पीने के पानी में हानिकारक केमिकल मौजूद हों, तो यह सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि पानी में कौन-सा केमिकल मौजूद है, उसकी मात्रा कितनी है और व्यक्ति कितने समय से ऐसा पानी पी रहा है. अगर केमिकल वाला पानी कोई इंसान लंबे समय से पी रहा है तो उससे गंभीर खतरा हो सकता है.

यह भी पढ़ें: 'FSSAI का नोटिस नहीं आया, थर्ड पार्टी टेस्ट में भी सैंपल पास', आरोपों पर बिसलेरी की सफाई

कैंसर तक का है खतरा

डॉ राजीव बताते हैं कि दूषित पानी पीने से पेट दर्द, उल्टी, दस्त, मतली और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. वहीं, लंबे समय तक आर्सेनिक, लेड, मरकरी या अन्य जहरीले केमिकल वाला पानी पीने से लिवर और किडनी को नुकसान और कुछ मामलों में कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है. बच्चों और बुजुर्गों में इसका प्रभाव अधिक गंभीर हो सकता है. देखा भी जाता है कि जो लोग खराब पानी पीते हैं उनमें पेट की कई बीमारियां हो जाती हैं.

Advertisement

क्या पानी के स्वाद से केमिकल की पहचान हो सकती है?

यह एक बड़ी गलतफहमी है कि अगर पानी का स्वाद सामान्य है, तो वह पीने के लिए सुरक्षित है. कई हानिकारक केमिकल पानी में मौजूद होने के बावजूद उसके स्वाद, रंग या गंध में कोई बदलाव नहीं करतीं. इसलिए केवल स्वाद या गंध के आधार पर पानी की शुद्धता का पता लगाना संभव नहीं है. हालांकि हर बोतल बंद पानी के साथ ऐसा नहीं है. अगर पानी में कोई केमिकल नहीं है और सभी पैरामीटर तय लिमिट में है तो कोई खतरा नहीं होता है.

यह भी पढ़ें: प्रदूषण से बढ़ रहा है हार्ट अटैक और डायबिटीज का खतरा, डॉक्टरों ने बताया किनको सबसे ज्यादा रिस्क

बिसलेरी ने दी सफाई

इस मामले पर बिसलेरी की सफाई भी सामने आई है. बिसलेरी ने बयान जारी कर कहा है कि उसका पानी पीने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है. कंपनी के मुताबिक, ये मामला करीब 18 महीने पुराना है. इसमें 6 में से 5 सैंपल सही मिले थे. एक में ब्रोमेट तय लिमिट से हल्का सा अधिक था. कंपनी ने कहा, 'पीने ​​के पानी की सेफ्टी बिसलेरी के लिए प्रायोरिटी है. हम कड़े क्वालिटी कंट्रोल रखते हैं और सही रेगुलेटरी प्रोसेस के जरिए इस मामले को सुलझाने के लिए FSSAI का पूरा सहयोग करेंगे

Advertisement

---- समाप्त ----