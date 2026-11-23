बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की तैयारियों के बीच शुरू हुई बारिश अब थम गई है. पिछले दो दिनों तक हुई बरसात के बाद अब मौसम साफ होने से सभी ने राहत की सांस ली है. जयमाल, महाभोज, और घुड़दौड़ को लेकर जिस मैदान में पानी और कीचड़ जमा हो गया था, उसे दुरुस्त करने का काम तेज कर दिया गया है. खास बात यह है कि अनंत सिंह खुद मैदान में उतरकर तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं. जेसीबी मशीनों से मिट्टी डलवाई जा रही है और मैदान को सुखाकर घुड़दौड़ के लिए तैयार किया जा रहा है. वहीं आज घर पर हल्दी की रस्म होगी. अनंत सिंह पहले ही साफ कर चुके हैं कि बारिश के कारण किसी कार्यक्रम में बदलाव नहीं होगा. घोड़ा रेस से लेकर कलाकारों की प्रस्तुति और मेहमानों के खानपान तक, सभी इंतजाम तय कार्यक्रम के मुताबिक होंगे.

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जेसीबी से मैदान में डलवाई जा रही मिट्टी

शिवांगी की शादी को लेकर मोकामा स्थित अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां में तैयारियां जोरों पर हैं. पिछले दिनों हुई बारिश ने शादी के कुछ आयोजनों के लिए तैयार किए गए मैदान में परेशानी जरूर पैदा की थी. खासकर घुड़दौड़ के लिए तैयार मैदान में पानी और कीचड़ जमा होने से मुकाबले के आयोजन पर सवाल उठने लगे थे. हालांकि, कल रात से बारिश बंद होने के बाद तैयारियों ने फिर रफ्तार पकड़ ली है. अनंत सिंह खुद व्यवस्था देखने में जुटे हैं. मैदान में जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं. जहां मिट्टी खराब हुई है, वहां नई मिट्टी डाली जा रही है. पानी और कीचड़ हटाकर जमीन को समतल किया जा रहा है, ताकि घोड़ों को दौड़ने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो. अनंत सिंह का कहना है कि बारिश से कुछ परेशानी जरूर आई थी, लेकिन आयोजन में कोई बाधा नहीं आएगी. उन्होंने पहले ही मीडिया से बातचीत में कहा था कि जितना पानी बरसा है, उससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है. सभी कार्यक्रम वैसे ही होंगे, जैसे पहले तय किए गए थे.

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आज हल्दी की रस्म, घर में गूंज रहे मंगलगीत

शादी से पहले आज शिवांगी के घर पर हल्दी की रस्म आयोजित की जाएगी. नदवां गांव में अनंत सिंह के घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है. घर और आसपास के इलाके में उत्सव जैसा माहौल है. परिवार की महिलाएं मंगलगीत गा रही हैं और शादी से जुड़ी पारंपरिक रस्मों की तैयारियां की जा रही हैं. घर के साथ-साथ शादी समारोह के लिए बनाए जा रहे मंडप और पंडाल को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है. 25 नवंबर को होने वाले विवाह समारोह में बड़ी संख्या में मेहमानों के पहुंचने की संभावना है. इसी को देखते हुए स्वागत से लेकर बैठने और खाने-पीने तक की व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

घुड़दौड़ के विजेता को मिलेगी थार, कई राज्यों से पहुंचे घोड़े

शिवांगी की शादी में घुड़दौड़ सबसे खास आकर्षणों में शामिल है. इसके लिए बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से 20 से ज्यादा घोड़े पहुंच चुके हैं. कई दिनों से घोड़ों की सुबह और शाम प्रैक्टिस कराई जा रही थी. बारिश के कारण अभ्यास प्रभावित हुआ था, लेकिन अब मैदान को दोबारा तैयार करने का काम शुरू हो गया है. इस प्रतियोगिता में जीतने वाले घोड़े के मालिक को प्रथम पुरस्कार के रूप में थार गाड़ी दी जाएगी. यही वजह है कि घुड़दौड़ को लेकर घोड़ा मालिकों और स्थानीय लोगों में खास उत्साह है. आयोजन स्थल पर मैदान को दुरुस्त करने के लिए मशीनों और मजदूरों को लगाया गया है.

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शादी में 150 से ज्यादा पकवान, 25 लाख मिठाइयां और 50 लाख रसगुल्ले बनाने की तैयारी

शिवांगी की शादी में मेहमानों के खानपान का इंतजाम भी खास चर्चा में है. आयोजन को भव्य बनाने के लिए 150 से अधिक तरह के पकवान तैयार कराने की योजना है. इनमें अलग-अलग राज्यों के लोकप्रिय व्यंजनों के साथ बिहार और स्थानीय क्षेत्र के पारंपरिक पकवान भी शामिल होंगे. मिठाइयों की व्यवस्था भी बड़े पैमाने पर की जा रही है. आयोजन से जुड़ी तैयारियों के मुताबिक, मेहमानों के लिए 25 लाख से ज्यादा मिठाइयां और करीब 50 लाख रसगुल्ले तैयार कराने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए लगभग 1500 क्विंटल चीनी मंगाई गई है. चीनी की आपूर्ति के लिए पांच ट्रकों की व्यवस्था की गई है. हर ट्रक में करीब 300 क्विंटल चीनी होने की बात कही जा रही है.

तिलक समारोह में उमड़े थे हजारों समर्थक, विदेशों से भी पहुंचे मेहमान

इससे पहले 20 नवंबर को पटना के दानापुर स्थित ऑर्गेनिक रिजॉर्ट में शिवांगी का तिलक-फलदान समारोह आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में अनंत सिंह के पहुंचने पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया था. हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया. समारोह में देश के अलग-अलग शहरों के अलावा अमेरिका से भी मेहमान पहुंचे थे. अहमदाबाद से आए मेहमानों ने भी इस आयोजन में शिरकत की. अमेरिका से पहुंचे सुनील सिंह ने बताया था कि वह ऋषिकेश कुमार को बचपन से जानते हैं और इस खास मौके पर शामिल होने के लिए भारत आए हैं. वहीं, अहमदाबाद से पहुंचे आनंद ने भी शादी को लेकर खुशी जाहिर की थी. होने वाले समधी रणविजय कुमार सिंह ने अनंत सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया था. इस तिलक समारोह की भव्यता और मेहमानों की मौजूदगी के बाद अब सबकी निगाहें 25 नवंबर को होने वाली शादी पर टिकी हैं.

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