Anant Singh Jitiya: बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह अक्सर अपने अलग अंदाज को लेकर चर्चा में रहते हैं. कभी उनके पहनावे की बात होती है तो कभी उनके गहनों की. इन दिनों उनकी एक तस्वीर चर्चा में है. इसमें उनके गले में सोने की चेन के साथ जीतिया भी नजर आ रहा है. आमतौर पर जीतिया का नाम सुनते ही महिलाओं के व्रत की याद आती है. ऐसे में अनंत सिंह के गले में जीतिया देखकर लोगों के मन में जिज्ञासा है कि क्या पुरुष भी इसे पहन सकते हैं ? क्या इसका कोई धार्मिक महत्व भी है? तो आइए जानते हैं जीतिया से जुड़ी इस परंपरा के बारे में.

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जीतिया किसे कहते हैं?

जीतिया को जिउतिया या जीवित्पुत्रिका भी कहा जाता है. यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख व्रत है. खासतौर पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर इसे श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी जीवन की कामना करती हैं. कई महिलाएं इस अवसर पर निर्जला व्रत भी रखती हैं.

इस व्रत में भगवान जीमूतवाहन की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जीमूतवाहन ने एक नाग की जान बचाने के लिए अपना जीवन तक दांव पर लगा दिया था. उनकी इसी त्याग और परोपकार की भावना के कारण उन्हें संतान की रक्षा से जोड़कर देखा जाता है.

क्या पुरुष भी पहन सकते हैं जीतिया?

जीतिया को आमतौर पर महिलाओं के व्रत से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, कुछ जगहों पर पुरुष भी इसे पहनते हैं. इसके पीछे परिवार की परंपरा और धार्मिक आस्था हो सकती है. जीतिया पहनने का तरीका हर जगह एक जैसा नहीं है. अलग-अलग क्षेत्रों में इसे लेकर अलग-अलग मान्यताएं हैं. इसलिए पुरुषों के जीतिया पहनने का कोई एक तय नियम नहीं है.

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जीतिया व्रत का धार्मिक महत्व

पंचांग के अनुसार, जीवित्पुत्रिका व्रत आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है. इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं. इस अवसर पर भगवान जीमूतवाहन की पूजा की जाती है.

व्रत से एक दिन पहले नहाय-खाय की परंपरा निभाई जाती है. इसके बाद अष्टमी तिथि पर महिलाएं व्रत रखती हैं और अगले दिन पारण करती हैं. इस दौरान जीतिया व्रत की कथा सुनने का भी विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान जीमूतवाहन की पूजा करने से संतान पर उनका आशीर्वाद बना रहता है. हिंदू धर्म में यह व्रत मां और संतान के प्रेम का प्रतीक माना जाता है.

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