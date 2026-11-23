भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से माता सीता के जनकपुर धाम के लिए नई वीकली ट्रेन सर्विस शुरू हो रही है. यह भारत-नेपाल कनेक्टिविटी को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम है. इससे दो शहर नहीं, बल्कि दो देश जुड़ेंगे. ऐसे में समझते हैं कि इस सफर पर जाने के लिए क्या लोगों को वीजा की जरूरत पड़ेगी, आखिर बॉर्डर पार दूसरे देश में एंट्री के लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी?

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इंडियन रेलवे ने भारत में उत्तर प्रदेश के अयोध्या और नेपाल में जनकपुर धाम के बीच एक नई वीकली ट्रेन सर्विस शुरू करने को मंज़ूरी दे दी है. यह सर्विस रामायण सर्किट से जुड़ी दो अहम जगहों – जनकपुर धाम और अयोध्या के बीच एक जरूरी रेल लिंक बनाएगी. इस पहल से दोनों देशों के लोगों को इन खास धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों तक पहुंचने में सुविधा होगी.

ऐसे में जानते हैं कि अगर किसी को अयोध्या से जनकपुर धाम इस ट्रेन से जाना हो, तो क्या करना होगा और इस सफर के लिए कौन- कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट साथ रखने होंगे. यह ट्रेन 19 घंटे में लगभग 604 किलोमीटर की दूरी तय करेगी.

यह साप्ताहिक ट्रेन जनकपुर धाम को अयोध्या कैंट से जोड़ेगी और बिहार और उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुजरेगी. यह ट्रेन हफ्ते में एक बार चलेगी और इसकी शुरुआत शनिवार को जनकपुर धाम से और सोमवार को अयोध्या कैंट से होगी. इस नई सर्विस से तीर्थयात्रियों, टूरिस्ट और दूसरे यात्रियों के लिए बॉर्डर पार यात्रा ज़्यादा आसान होने की उम्मीद है.

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कौन- कौन से डॉक्यूमेंट साथ रखने होंगे

इस ट्रेन से सफर करने वाले लोगों को वीजा की जरूरत नहीं होगी. सिर्फ वैलिड वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट से काम चल जाएगा. इन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट साथ रखना जरूरी होगा. सीमा पार करते समय जयनगर में यात्रियों के पहचान पत्र और जरूरी दस्तावेजों की जांच होगी.सभी यात्रियों के मूल पहचान पत्र साथ रखना बेहतर होगा. भारतीय नागरिकों को नेपाल जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है.

इस ट्रेन सर्विस से जनकपुर और अयोध्या के बीच धार्मिक यात्राएं आसान होंगी, रामायण से जुड़े टूरिज्म सर्किट को बढ़ावा मिलेगा और पढ़ाई, बिज़नेस और परिवार से जुड़े कामों के लिए यात्रा करने वाले लोगों को ज़्यादा मोबिलिटी मिलेगी.बिहार और नेपाल के बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, यह रेल सेवा एक एक्स्ट्रा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ऑप्शन देगी और इकोनॉमिक और सोशल लिंकेज को मजबूत करेगी.

कहां- कहां रुकेगी ये ट्रेन

ट्रेन के टर्मिनल स्टेशनों के अलावा जयनगर, मधुबनी, शिशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर और अयोध्या धाम पर कमर्शियल स्टॉपेज होंगे. यानी इन स्टेशनों पर से कहीं से भी यात्रा शुरू की जा सकती है. इस पहल के ज़रिए, इंडियन रेलवे रीजनल टूरिज्म, इकोनॉमिक एक्टिविटी और दो पड़ोसी देशों के बीच पक्की दोस्ती को सपोर्ट करते हुए पैसेंजर कनेक्टिविटी को बढ़ाना जारी रखे हुए है.

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