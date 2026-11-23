देश में बात अगर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर यानी बोतलबंद पानी की होती है, तो फिर सबसे ऊपर बिसलेरी का नाम आता है. आखिर हो भी क्यों न इस मार्केट में लंबे समय से कंपनी का दबदबा जो है. लेकिन करीब 6-7 हजार करोड़ वैल्यूएशन वाली ये कंपनी अभी FSSAI के राडार पर है और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने Bisleri के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है. क्या आप जानते हैं कि ये दिग्गज कंपनी करीब 3 साल पहले बिकने वाली थी. जी हां, इसे खरीदने की रेस में टाटा ग्रुप सबसे आगे था और डील लगभग फाइनल ही हो गई थी, लेकिन फिर अचानक ये अटक गई. इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है.

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क्यों FSSAI के निशाने पर बिसलेरी?

सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों अचानक पैकेज्ड ड्रिंकिंग मार्केट में दबदबा रखने वाली बिसलेरी FSSAI के निशाने पर आई है. तो ये पूरा मामला सितंबर 2025 में कंपनी के गोवा प्लांट में तैयार एक बैच से जुड़ा हुआ है. यहां से 30 सितंबर 2025 को FSSSAI ने छह सैंपल लिए थे.

शुरुआती जांच में पांच सैंपल सभी स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरे थे, लेकिन छठे सैंपल में ब्रोमेट का स्तर 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर की तय सीमा के मुकाबले 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर दर्ज किया गया था. इसके बाद अथॉरिटी ने इसे असुरक्षित करार दिया है. हालांकि, बिसलेरी ने एक बयान जारी कर साफ किया है कि उसका पानी पीने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और FSSSAI से जुड़ा ये मामला करीब 14 महीने पुराना है.

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देश में 143 प्लांट, वाटर मार्केट पर कब्जा

Bisleri का इतिहास बेहद पुराना है और इसकी जड़ें इटली से जुड़ी हुई है. साल 1969 में चौहान बिजनेस फैमिली ने महज 4 लाख रुपये में इसे एक इतालवी कंपनी से खरीदा गया था. कभी बिसलेरी का पानी कांच की बोतलों में बेचा जाता था और आज देश में पैकेज्ड वाटर का मार्केट अनुमानित 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का है. इसमें से 60 फीसदी हिस्सा असंगठित है. बिसलेरी की संगठित बाजार में हिस्सेदारी करीब 32 फीसदी है. जानकारी के मुताबिक, देशभर में बिसलेरी के 143 प्लांट ऑपरेशनल हैं. जबकि इसका बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है.

TATA के हाथ बिकने वाली थी बिसलेरी

बिसलेरी के चेयरमैन रमेश चौहान ने नवंबर 2022 में एक इंटरव्यू के दौरान कंपनी को बेचने का जिक्र पहली बार किया था और इसके पीछे की बड़ी वजह के बारे में भी बताया था. इसकी डील टाटा ग्रुप के साथ हो रही थी और ये सौदा एक अरब डॉलर में होने की उम्मीद जताई जा रही थी. इसे अंतिम रूप दिया जा रहा था, लेकिन खबर आई है कि कुछ कारणों की वजह से ये टल गई है.

वैल्यूएशन पर अटक गई थी डील

उस समय आईं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में Tata-Bisleri Deal के अटकने की बड़ी वजह वैल्यूएशन बताई गई थी. टाटा समूह की Bisleri में स्टेक हासिल करने के लिए चल रही बातचीत के बाद दोनों ही पक्ष ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे थे, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशन को लेकर बात फाइनल नहीं हो पा रही थी. रमेश चौहान Tata Group के साथ अपनी कंपनी बिसलेरी की डील से 1 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद कर रहे थे.

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रमेश चौहान ने बताई थी बेचने की वजह

रमेश चौहान ने बिसलेरी कंपनी को बेचने के बारे में बताते हुए इसके पीछे का कारण भी बताया था. उन्होंने उस समय कहा था कि खराब स्वास्थ्य के अलावा और भी कई ऐसे कई वजह हैं, जिनसे बिसलेरी का सौदा (Bisleri Deal) करने की नौबत आई है. इनमें एक बड़ी वजह उनके पास कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं होना था. दरअसल, उनकी बेटी जयंती चौहान कारोबार की कमान संभालने के लिए तैयार नहीं थी. हालांकि, जब टाटा से डील अटकी, तो उसके बाद जयंती चौहान का मन भी बदला और वे अब इसे आगे बढ़ा रही हैं.

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