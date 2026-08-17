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'गुजरात केंद्रित मॉडल' पर अन्नामलाई का हमला, 'AI से ओलंपिक तक सब एक राज्य में क्यों'

के. अन्नामलाई ने कहा कि बीजेपी को दिल्ली-केंद्रित फैसलों और गुजरात-केंद्रित विकास मॉडल से दूर हटना चाहिए. उन्होंने राज्य के नेताओं को ज़्यादा अधिकार देने और मुख्यमंत्री विजय को काम करने की जगह देने की भी बात कही.

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'गुजरात मॉडल' पर अन्नामलाई का तंज (Photo-ITG)
'गुजरात मॉडल' पर अन्नामलाई का तंज (Photo-ITG)

'इंडिया टुडे तमिलनाडु राउंड टेबल' में तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और 'वी द लीडर्स' (We The Leaders) के संस्थापक के. अन्नामलाई ने विकास के गुजरात-केंद्रित दृष्टिकोण की आलोचना की. उनका मानना है कि बड़ी कंपनियों के निवेश, नई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स और बड़े राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय आयोजन सिर्फ एक ही राज्य में केंद्रित नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि इनका फायदा देश के अन्य राज्यों को भी मिलना चाहिए. 

अन्नामलाई ने यह भी कहा कि भाजपा की निर्णय प्रक्रिया तेजी से "दिल्ली-केंद्रित" होती जा रही है और उन्होंने राज्य स्तरीय नेताओं को अधिक अधिकार देने की बात करते हुए कहा- "मुझे लगता है कि भाजपा के फैसले दिल्ली-केंद्रित होते जा रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे बदलना होगा."

उन्होंने कहा कि राज्य स्तर के नेताओं को निर्णय लेने और उन पर अमल करने के लिए अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए. ' ईमानदारी से कहूं तो उन्हें कार्रवाई करने के लिए राज्य स्तरीय नेताओं को सशक्त बनाना ही होगा, दिल्ली के विकास का यह गुजरात-केंद्रित मॉडल थोड़ा बदलना चाहिए.'

'गुजरात मॉडल ही क्यों'

अन्नामलाई ने आगे कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि सभी एआई (AI) कंपनियां वहां जाएं, सेमीकंडक्टर कंपनियां वहां जाएं, 2030 के राष्ट्रमंडल खेल वहां हो, 2030 के पुलिस खेल वहां जाएं और 2036 के ओलंपिक खेल भी अहमदाबाद में हों. अखिल भारतीय विकास का यह 'गुजरात मॉडल' स्वीकार्य नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि केवल एक राज्य में अवसरों का यह केंद्रीकरण भारत के विकास का मॉडल नहीं हो सकता इसे बदलना होगा, लोग सब देख रहे हैं.

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उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब विभिन्न राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ बड़े खेल और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं. अन्नामलाई के लिए यह मुद्दा इस बात से भी जुड़ा है कि भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व किस तरह से फैसले लेता है और पार्टी के दृष्टिकोण को आकार देने में राज्य स्तरीय नेताओं की कितनी भूमिका होती है.

चर्चा में आगे बोलते हुए अन्नामलाई ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के बारे में बात की और कहा कि नई सरकार को खुद को स्थापित करने के लिए समय दिया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: विजय सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बोले अन्नामलाई, राजनीति में नई हवा, पर विज़न नहीं

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