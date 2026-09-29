एलपीजी को लेकर 1 अक्‍टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो आपकी सब्सिडी को प्रभावित कर सकता है. सरकार ने बताया है कि रेगुलेटेड रिटेल सेलिंग प्राइस पर लागू सब्सिडी के साथ LPG रिफिल बुक करने के लिए उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार अथेंटिकेशन (BAA) पूरा करना होगा.

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अगर कोई ये काम पूरा नहीं कराता है तो उसे एलपीजी सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा और अगर ये लाभ पहले से मिल रहा है तो बंद कर दिया जाएगा. सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद यह तय करना है कि सब्सिडी वाले रसोई गैस का लाभ सिर्फ पात्र परिवारों को दिया जा सके.

हालांकि अगर आपका बायोमैट्रिक आधार अथेंटिकेशन पहले ही पूरा हो चुका है, तो आपको दोबारा इस प्रक्रिया को पूरा करने की आवश्‍यकता नहीं है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, 19 सितंबर तक देश के 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ताओं यानी करीब 89.9 फीसदी ने बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा किया जा चुका था.

जिन लोगों ने अभी तक ये काम पूरा नहीं किया है, उन्‍हें जल्‍द से जल्‍द पूरा करना होगा. इसके बाद ही वे सब्सिडी वाले रेट पर रसोई गैस LPG सिलेंडर की बुकिंग कर पाएंगे. सरकार के अनुसार इस व्‍यवस्‍था से घरेलू सब्सिडी वाले सिलेंडरों का कमर्शियलाइजेशन और इंडस्‍ट्रियल इस्‍तेमाल रोकने के साथ ड्युप्‍लीकेट और अपात्र कनेक्शन की पहचान करने में मदद मिलेगी.



आधार अथेंटिकेशन के लिए क्‍या करना होगा?

LPG उपभोक्‍ताओं को इसके लिए अलग से कहीं जाने की आवश्‍यकता नहीं है. एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान बायोमैट्रिक अथेंटिकेशन कराया जा सकता है. इसके अलावा, उपभोक्‍ता अपने गैस डिस्‍ट्रीब्‍यूटर के ऑफिस जाकर प्रॉसेस पूरा कर सकते हैं.

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अगर आप एजेंसी या ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं तो तीनों सरकारी तेल डिस्‍ट्रीब्‍यूटर कंपनियों के मोबाइल ऐप के जरिए भी यह सुविधा उपलब्‍ध कराई गई है. इंडेन के उपभोक्ता IndianOil ONE, भारत गैस के ग्राहक HelloBPCL और HP Gas के उपभोक्ता HP PAY ऐप के जरिए आधार अथेंटिकेशन का काम पूरा कर सकते हैं.

अगर नहीं किया ये काम तो क्‍या?

जो कस्टमर बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन नहीं कराना चाहते या किसी कारण इसे पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें LPG मिलना बंद नहीं होगा, लेकिन उन्‍हें सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा. इसका मतलब है कि उन्‍हें भी मार्केट प्राइस पर ही एलपीजी सिलेंडर खरीदना होगा.

यह अभियान अक्‍टूबर 2023 से ही शुरू किया गया है और इसकी डेडलाइन 30 जून तक तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर रखा गया है. इसका मतलब है कि 1 अक्‍टूबर से पहले आपको ये काम पूरा करना होगा.

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