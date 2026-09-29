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जापानी अंदाज में झुककर फैन्स का शुक्रिया...एशियन गेम्स में श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा ने जीता सबका दिल

एशियन गेम्स में भारतीय टीम सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका से भिड़ने वाली है. इस मुकाबले के लिए फैन्स बेहद एक्साइटेड है. दूसरी तरफ कप्तान श्रेयस अय्यर का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है.

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अभिषेक-अय्यर का वीडियो आया सामने. (PHOTO: PTI)
अभिषेक-अय्यर का वीडियो आया सामने. (PHOTO: PTI)

एशियन गेम्स 2026 में भारत का एक क्वार्टरफाइनल मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया. अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलने के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार थी. सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन बारिश के कारण मैच नहीं हो सका.

इस मुकाबले को देखने के लिए बड़ी तादाद में फैन्स भी स्टेडियम पहुंचे थे. लेकिन मैच रद्द होने के बाद भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपने अनोखे अंदाज से हर किसी का दिल जीत लिया.

बारिश के कारण जब मुकाबला आगे नहीं बढ़ सका और मैच को रद्द घोषित करना पड़ा, तो फैन्स मायूस हो गए. भारतीय खिलाड़ी स्टेडियम से बाहर लौट रहे थे. इस दौरान श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा ने वहां मौजूद भारतीय समर्थकों का आभार जताने का फैसला किया.

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मैदान से जाते वक्त अय्यर ने अभिषेक शर्मा से कहा कि फैन्स के सामने झुककर उनका अभिवादन करो. इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने जापानी संस्कृति से प्रेरित होकर सिर झुकाकर दर्शकों का शुक्रिया अदा किया.

भारत और पाकिस्तान मैच की उम्मीदें तेज

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दूसरी तरफ एशियन गेम्स के मेंस क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी भिड़ंत की उम्मीदें तेज हो गई हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं. हालांकि, फैन्स जिस हाई-वोल्टेज फाइनल का इंतजार कर रहे हैं, वह तभी मुमकिन होगा जब दोनों टीमें अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीतेंगी.

सोमवार को खेले जाने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबले भारत बनाम अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनाम हॉन्गकॉन्ग बारिश की भेंट चढ़ गया था. मैच रद्द होने के कारण बेहतर रैंकिंग के आधार पर भारत और पाकिस्तान को सीधे सेमीफाइनल का टिकट मिल गया.

खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के लिए भारत का सामना श्रीलंका से होगा. दूसरी ओर पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश से भिड़ेगी. अगर दोनों टीमें अपने सेमीफाइनल मैच जीतने में कामयाब रहीं तो एशियन गेम्स के फाइनल में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान का धमाकेदार मुकाबला देखने को मिलेगा.

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