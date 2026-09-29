Best Roti for Winter and Summer: सर्दियों में मक्का तो गर्मियों में जौ, जानें किस मौसम में कौन सी रोटी खाना है बेहतर?

Best Roti for Winter and Summer: रोटी भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है. ज्यादातर भारतीय घरों में लंच या डिनर में रोटी बनाई जाती है. हालांकि, कई हेल्थ एक्सपर्ट्स अलग-अलग अनाज से बनी रोटियों को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. इससे शरीर को फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और खाने में भी वैरायटी बनी रहती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि है कि हर मौसम में हर तरह के आटे की रोटी सबके लिए फायदेमंद नहीं होती. मौसम के साथ शरीर की जरूरतें भी बदलती हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि किस मौसम में किस आटे की रोटी खानी चाहिए और किससे परहेज करना चाहिए.

और पढ़ें

सर्दियों में बाजरे की रोटी

सर्दियों में बाजरे की रोटी खाना काफी पसंद किया जाता है. बाजरे में फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसकी रोटी पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकती है. इसे साग, सब्जी या दाल के साथ खाया जा सकता है. ऊपर से थोड़ा घी लगाने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है.

मक्के की रोटी भी है अच्छा ऑप्शन

सर्दियों में मक्के की रोटी और सरसों का साग सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिशों में शामिल हैं. मक्के में फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. ठंड के मौसम में इसे सरसों के साग और थोड़े घी के साथ खाने का अपना अलग ही स्वाद है. आप चाहें तो इसे सर्दियों की डाइट का हिस्सा बना सकते हैं.

Advertisement

गर्मियों में खाएं रागी की रोटी

गर्मियों में रागी की रोटी एक बेहतरीन ऑप्शन है. रागी में कैल्शियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसकी रोटी को आप दही या हल्की सब्जी के साथ खा सकते हैं. इसका स्वाद हल्का नट्स जैसा होता है जो खाने में भी अच्छा लगता है.

गर्मियों में ज्वार की रोटी भी ट्राई करें

ज्वार की रोटी भी गर्मियों में खाई जा सकती है. इसमें फाइबर और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. अगर आप गर्मियों में हल्का और अलग तरह का खाना चाहते हैं तो ज्वार की रोटी को दही, चटनी या हल्की सब्जी के साथ खा सकते हैं.

मानसून में खाएं राजगीरे की रोटी

बारिश के मौसम में राजगीरे के आटे की रोटी भी ट्राई की जा सकती है. राजगीरे में कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं और यह ग्लूटेन-फ्री अनाज है. इसका स्वाद हल्का नट्स जैसा होता है. इसे हल्की सब्जी या दही के साथ खाया जा सकता है.

बेसन की रोटी भी है बेहतरीन ऑप्शन

मानसून में आप बेसन की रोटी भी बना सकते हैं. बेसन प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है और इससे बनी रोटी खाने में भी स्वादिष्ट लगती है. इसे दही, अचार या सब्जी के साथ खाया जा सकता है. अगर आप रोजाना गेहूं की रोटी से कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो बेसन की रोटी एक अच्छा ऑप्शन है.

Advertisement

गेहूं की रोटी हर मौसम में

गेहूं की रोटी भारतीय घरों में सबसे ज्यादा खाई जाती है और इसे आप किसी भी मौसम में खा सकते हैं. यह आसानी से बनने वाली रोटी है और दाल, सब्जी, दही से लेकर अलग-अलग तरह की ग्रेवी वाली सब्जियों के साथ खाई जा सकती है. अगर आप अलग-अलग अनाज को डाइट में शामिल करना चाहते हैं, तो गेहूं के साथ दूसरी रोटियां भी ट्राई कर सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

किसी एक रोटी को हर व्यक्ति के लिए सबसे बेहतर कहना सही नहीं होगा. आपकी सेहत, पाचन, रोजाना की डाइट और शरीर की जरूरत के हिसाब से रोटी का चुनाव अलग हो सकता है. इसलिए संतुलित डाइट के साथ अलग-अलग अनाज की रोटियों को अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार शामिल करना बेहतर है.

---- समाप्त ----