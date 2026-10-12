scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

JNU प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर FIR, BJP महिला मोर्चा भी करेगी प्रोटेस्ट

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर FIR दर्ज की गई है. विश्वविद्यालय ने आंतरिक जांच के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया है. बीजेपी महिला मोर्चा भी उनके खिलाफ आज देशभर में प्रदर्शन करने वाली है.

Advertisement
X
JNU प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ FIR (Photo: PTI)
JNU प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ FIR (Photo: PTI)

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. पुलिस के मुताबिक, 11 अक्टूबर को विश्वविद्यालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर वसंत कुंज उत्तर थाने में मामला दर्ज किया गया. बीजेपी महिला मोर्चा भी उनके खिलाफ आज देशभर में प्रदर्शन करने वाली है. विश्वविद्यालय ने आंतरिक जांच के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया है.

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की 75, 75(1)(i), 75(1)(iv) और 79 धारा के तहत केस दर्ज किया गया है. अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ आज बीजेपी महिला मोर्चा देश भर में प्रदर्शन करने वाली है. 

गौरतलब है, JNU ने यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम को बर्खास्त कर दिया है. जेएनयू ने 9 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाने की जानकारी दी थी. यह फैसला मामले की जांच और आंतरिक समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

निकाय चुनाव के बाद BJP-कांग्रेस में मंथन
JNU केस पर कांग्रेस को घेरेगी BJP, कल करेगी देशव्यापी प्रदर्शन
jnu-professor-angomcha-bimol-akoijam
JNU में यौन उत्पीड़न मामले में एक्शन, प्रोफेसर को नौकरी से निकाला
छात्र की मौत के बाद IIT दिल्ली में प्रदर्शन, जांच जारी
JNU में भर्ती को लेकर नहीं थम रहा है विवाद.
JNU भर्ती विवाद पर VC का जवाब, आरोपों को बताया ‘प्रोपेगैंडा’
JNU Umar Khalid
'जेल के ताले टूटेंगे...', JNU में लगे उमर खालिद की रिहाई के नारे

यूनिवर्सिटी के मुताबिक, प्रोफेसर अकोइजाम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच आंतरिक समिति ने की थी. समिति ने जांच के बाद उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की. इसके बाद यूनिवर्सिटी ने मामले से जुड़े तथ्यों और समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'प्रोटेस्टर्स को जानबूझकर...', दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की शिकायत पर FIR, केजरीवाल समेत AAP नेताओं के नाम

यह आदेश जेएनयू की कुलपति शांतिश्री डी. पंडित ने जारी किया. इस फैसले के साथ प्रोफेसर अकोइजाम की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजाम जेएनयू के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स में कार्यरत थे. यह केंद्र समाज, सामाजिक संबंधों और सामाजिक संरचनाओं से जुड़े विषयों के अध्ययन से संबंधित है.

वहीं, प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजाम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था. उन्होंने आरोप लगाने वालों और इस मामले को लेकर अभियान चलाने वालों पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली में 15 लाख रुपये में मिलेगा फ्लैट, DDA की नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च |
    JNU प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर FIR, BJP महिला मोर्चा भी करेगी प्रोटेस्ट |
    रियाद एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक का खौफनाक CCTV फुटेज, ब्लास्ट होते ही मची भगदड़ |
    AI पर लगाम लगाने की मांग! बिल गेट्स ने क्यों कहा, कार-दवाओं जैसे हों नियम? |
    काशी में 3 पीढ़ियों से रावण बना रहा मुस्लिम परिवार, जानिए अनोखी परंपरा |
    How To loosen Tight Blouse: ब्लाउज हो गया है टाइट, बिल्कुल भी नहीं है मार्जिन? रफू-सिलाई की नो टेंशन, इन 5 हैक्स से होगा ढीला |
    'डूबकर मर जाना चाहिए', बॉलीवुड पर भड़कीं तनुश्री दत्ता, नाना को सपोर्ट करने पर बोलीं- खून के आंसू रोएंगे... |
    बूढ़ी गंडकी में बाढ़ से 45 घर पूरी तरह ध्वस्त, अर्ली वॉर्निंग सिस्टम से बची सैकड़ों लोगों की जान |
    Shukra Asta 2026: नवरात्र में शुक्र अस्त, 14 अक्टूबर से कुंभ समेत इन 4 राशियों के अच्छे दिन शुरू |
    अमृतसर एयरपोर्ट के पास ड्रोन एक्टिविटी से हलचल, तीन उड़ानें डायवर्ट
    Advertisement